Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)UKRAYNA'dan kan kanseri tedavisi için 3 ay önce eşiyle Antalya'ya gelen emekli asker Valentyn Dunaiev (63), yatağında ölü bulundu. 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için İstanbul'a giden çiftin, savaş nedeniyle Antalya'ya dönüş yaptığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Larysa Dunaieva (59), eşi Valentyn Dunaiev'in yatakta hareketsiz yattığını görünce önce aile doktorunu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Valentyn Dunaiev'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dunaiev'in cansız bedeni, işlemlerin ardından morga götürüldü.

Emekli asker Valentyn Dunaiev'in kan kanseri tedavisi için 3 ay önce Antalya'ya geldiği, 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için eşiyle İstanbul'a gittikleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yeniden Antalya'ya döndükleri belirtildi. Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Larysa Dunaieva'nın, konsolosluk yetkililerinin vereceği bilgi doğrultusunda hareket edeceği kaydedildi. Çiftin kızlarının da savaş nedeniyle İsrail'e kaçtığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-03-30 12:38:28



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