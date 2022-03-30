ATB Başkanı Çandır: “Rusya ve Ukrayna, Antalya ihracatı ve turizm pazarının vazgeçilmez iki ülkesi” ATB Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB Başkanı Çandır: “Rusya ve Ukrayna, Antalya ihracatı ve turizm pazarının vazgeçilmez iki ülkesi” ATB Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı

İHA

ATB Başkanı Çandır: “Rusya ve Ukrayna, Antalya ihracatı ve turizm pazarının vazgeçilmez iki ülkesi” ATB Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Rusya ve Ukrayna'nın ihracat ve turizm pazarı için vazgeçilmez iki ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarafsızlık politikasının doğru olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı. Meclis üyelerinin, yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirildiği toplantıda konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Şubat ayı sonundan itibaren bütün dünya gibi Türkiye için de birinci gündem maddesinin RusyaUkrayna savaşı olduğunu belirten Çandır, savaşın ve oluşturduğu etkilerinin uzun yıllar gündemde olacağını kaydetti. Çandır, “Bir taraftan hiçbir ölçü ile açıklanamayacak insani ve çevresel kayıplar hepimizi derinden üzerken, diğer taraftan bütün dünya ile birlikte bizleri de zorlayan ekonomik kayıplar endişeye sevk etmektedir” dedi.

“Tahıl ve yağlı tohumlarda ülkemiz ithalatının yüzde 80’nini bu iki ülkeden yapmaktayız”
Rusya ve Ukrayna’nın yaptığı ihracatın, dünyada ticareti yapılan toplam kalorinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturduğunu kaydeden Çandır, “Bu iki ülke, tahıl ve yağlı tohum alanında ilk beş küresel ihracatçı arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan dünya azotlu ve potasyumlu gübre ihtiyacının yüzde 17’sini de Rusya karşılamaktadır. Dolayısıyla başta gıda ve gübre olmak üzere enerji konusunu da dikkate alarak Rusya yaptırımları değerlendirilmelidir. Unutmayalım ki tahıl ve yağlı tohumlarda ülkemiz ithalatının yüzde 80’nini bu iki ülkeden yapmaktayız” diye konuştu.

“Tarafsızlık politikamız devam etmeli”
Rusya ve Ukrayna’nın Antalya tarımsal ihracatının ve turizm pazarının vazgeçilmez iki ülkesi olduğunu vurgulayan Çandır, her iki ülke halkıyla olan ekonomik ve dostane ilişkilere dikkat çekti. “Zaten bu ilişkilerimiz ve doğru tarafsızlık politikalarımız sonucunda her iki ülkenin de güvendiği nadir ülke konumundayız” diyen Çandır, tarafsızlık politikasının sonucu olarak barış görüşmelerinin İstanbul’da yapıldığını söyledi. Çandır, “Bu özelliğimizi hem kısa vadede savaşın bitirilmesi hem de uzun vadede ilişkilerimizi daha derinlikli hale getirmemiz için korumalıyız. Hatırlayacağınız gibi kentimiz ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda her iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesi de özlenen barışa olumlu katkı yapmıştı. Barış sürecine verdiği objektif katkıları nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kentimize kazandırdığı Antalya Diplomasi Forumu için Dışişleri Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Hayati gelir kaynağı”
RusyaUkrayna savaşının savaşında zarar gören üretici ve ihracatçılarla toplantılar yaptıklarını, yaşadıkları olumsuzlukları ve potansiyel kayıpları değerlendirerek çözüm önerileri ve talepleri rapor haline getirdiklerini anımsatan Başkan Çandır, raporu milletvekilleri ve karar vericilerle paylaştıklarını söyledi. Savaşın, başta Antalya olmak üzere Türkiye’de yaş meyve, sebze ve süs bitkileri ihracatını tam bir darboğaza ve belirsizliğe soktuğunu ifade eden Ali Çandır, “Yaşananlar değerlendirildiğinde Ukrayna ve Rusya pazarlarının kentimiz ana sektörlerini yıllarca derinden olumsuz etkileme riskine sahip olduğu görülmelidir. Bu riskleri, gerçekleşen ve gerçekleşme yolunda ilerleyen olarak ikiye ayırırsak öncelikle son üç aydaki sevkiyatların ödemelerinin alınamaması gerçekleşmiş risk olarak karşımızda durmaktadır. Bu pazarlara yönelik planlanmış üretimler, halen hasadı devam eden ürünlerdir. Bu ürünler planlanan ölçüde ihraç edilemezse üreticiler hayati bir gelir kaynağından mahrum kalacaklardır. Gerçekleşme yolunda ilerleyen bir risk olarak karşımızda bulunmaktadır” dedi.

“Kurbağanın gözü patlamadan dereye su gelsin”
Çandır, raporun içeriğiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirirken, “Yaş meyve, sebze ihracatında toplam 80 milyon dolar, süs bitkilerinde ise 1 milyon dolar tahsil edilemeyen alacağımız bulunuyor. Önümüzdeki dönem için ise yaş meyve ve sebze ihracatında 150 milyon dolar, süs bitkileri ihracatında ise 2 milyon dolarlık risk bulunuyor. Para transfer kanalı SWIFT'in kapalı olması ve Rusya’da yaşanan olağanüstü devalüasyon gibi nedenler ise alacaklarımızı riske atmaya devam ediyor. Hükümetimizden temel talebimiz, mevcut sorunların çözümü ve ihracatçının varlığını sürdürmesi bakımından ilk ve acil olarak birikmiş alacak tutarı karşılığında, teminat mektupsuz ve faizsiz en az 2 yıl ödemesiz 2 yıl vadeli kredi verilmesidir. Vadesi gelen kredilerin ötelenmesi, hızlı, sade ve etkili bir prosedürle alternatif yeni pazarlar araştırma desteği sunulması, Ruble ve Türk lirası ile ticarette alternatif ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi ile lojistikte karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz ise diğer acil taleplerimizdir. Ancak raporda da belirttiğimiz alacakların, üreticisinden tüccarına, ihracatçısından tedarikçisine kadar hiç kimseyi daha fazla olumsuz etkilememesi için ivedilikle ödenmesi şarttır. Bu konuda güzel haberler duymaya acilen ihtiyacımız vardır. Temennimiz kurbağanın gözü patlamadan dereye su gelmesidir” şeklinde konuştu.
2021 yılı milli gelir büyüme rakamlarına göre ekonominin reel olarak yüzde 11 büyüdüğünü belirten Çandır, enflasyon da dikkate alındığında ekonominin cari olarak yüzde 50’ye yakın büyüdüğünü söyledi. Ekonominin rekor büyümesine karşılık tarımın reel olarak yüzde 2.2 küçüldüğüne dikkat çeken Çandır, “Tarım, 2016 yılından bu yana en kötü küçülmesini yaşamıştır. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmaktayız. Yani rekor büyüyen bir ekonomide tarımın rekor civarında küçülmesi, mutlaka gündem olması gereken bir konudur” diye konuştu.

“Antalya tarımı farklı”
Antalya tarım sektörünün durumunun ülke tarımından daha kötü olduğunu, bunun en önemli nedeninin, yapısal özelliklerinin ülke ortalamasından farklı olması olduğunu kaydeden Çandır, “Ülkemiz bitkisel üretim değerinin yüzde 6.6’sını üreterek birinci sırasında yer almamıza rağmen, destekleme ödemelerinde yüzde yarımdan daha az pay alabilmektedir. Çünkü ortalamaya uygun destekler, bizim gibi özellikli tarım yapan kesimlere uygun değildir ve üreticimiz bunlara erişememektedir. 2021 yılında 25 milyon TL gibi düşük bir destekleme ödemesi yapılmıştır” dedi.

“Tarımda kayıtlı istihdamda birinciyiz”
Çandır, Antalya tarımının ayırıcı özelliklerini anlatırken, “Kentimiz tarım sektörü, kayıtlı istihdamda Türkiye birincisidir. Bu da kayıtlı istihdam maliyetlerini ortalamanın üzerinde artırmaktadır. Kırdan kente göç ise istihdam eksikliği oluşturmaktadır. Ayrıca teknisyen ve operatör gibi ara eleman eksikliği de söz konusudur. Kentimiz tarım sektörü, girdi maliyetleri artışında ülkemiz ortalamasının çok üzerinde bir baskıyla karşı karşıyadır. Çünkü girdilerde dışa bağımlılığımız ortalamanın üzerindedir. Kentimiz tarım sektörü, kredi yükünde de Türkiye birincisidir. Çünkü bir taraftan üretim değeriyle tamamen uyumsuz ve düşük bir destekleme almakta diğer taraftan da öz sermaye yoksunu bir durumdadır. Kentimiz tarım sektörü, ülkemiz ortalamasının çok altında ölçeklerle üretim yapmaktadır. Çünkü tarım topraklarımız nispi olarak azdır ve değerlidir. Tarımsal faaliyet yapmak ciddi maliyet getirmekte, reel kazançlar çok düşük seyretmekte ve alternatif değerlendirmeler daha cazip durmaktadır” diye konuştu.

“Üyeleri bilgilendirdi”
Borsanın çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Çandır; Antalya Tarımında İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Sorunu Paneli, Tarım Topraklarının Sürdürülebilir Kullanımı EÇalıştayı ve İnteraktif Avokado EÇalıştayı düzenlediklerini belirtti. Antalya Tarımında İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Sorunu Panelinde, ülkenin ve Antalya’nın su yönetiminin planlanması, iklim değişikliğine uygun olarak organize edilmesi ve değişen koşullara uyumlu bir biçimde uygulanmasının konuşulduğunu anlatan Çandır, Tarım Topraklarının Sürdürülebilir Kullanımı EÇalıştayında sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi için var olan mevzuatların günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi, ekosistem tabanlı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı çerçevesinde, 'Ulusal Toprak Programı'nın ortaya konulması ve uygulanmasının gündeme geldiğini söyledi. İnteraktif Avokado EÇalıştayında, Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu pazarına yakın olması nedeniyle arzımızı artırmamıza bağlı olarak ihracat şansının artacağının söyleyen Çandır, Avrupa Birliği’nin ithal ettiği ürünlerde karbon ayak izinin düşürülmesi politikasına göre ihracatta daha avantajlı konuma geleceğimiz ile yeni bahçe tesislerinde ekolojiye ve yurtdışı pazar tercihlerine uygun çeşit seçimi, sertifikalı fidan kullanımı ve klonal anaç üretimine hızlı geçişin öneminin öne çıktığını kaydetti. Çandır, çalıştayların kitap, ekitap ya da bildirge halinde ilgilileri paylaşıp kamuoyunun dikkatine sunduklarını da kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı
Manavgat’ta inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta inşaattan hırsızlık olaylarının ...
ASAT'dan Manavgat ve Serik’e 36 bin 400 metrelik yeni içme suyu hattı Manavgat ve Serik’te 9 milyon 792 bin TL’lik proje
YEREL HABERLER ASAT'dan Manavgat ve Serik’e 36 bin 400 metrelik yeni ...
Büyükşehir’den Orman Yangınları ve Yörük Yaşam Tarzı söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Orman Yangınları ve Yörük Yaşam Tarzı ...
Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü
YEREL HABERLER Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği ...
Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı
YEREL HABERLER Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna ...
5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu Yapılan ilk değerlendirmede şahsın kalp krizine bağlı hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü ...
Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu
YEREL HABERLER Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu
Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Sahurda hamur işi besinlere yönelmeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı Dr. ...
Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi sürüleri evlerin bahçelerine kadar indi Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla adeta iç içe yaşıyor Mahallede bahçelere giren keçiler çilekleri yiyor
YEREL HABERLER Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk havada ...
Antalya DOB’da ‘La Travıata’ heyecanı başladı
YEREL HABERLER Antalya DOB’da ‘La Travıata’ heyecanı başladı
Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor
YEREL HABERLER Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor
Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı
YEREL HABERLER Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça ...
Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
YEREL HABERLER Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi
YEREL HABERLER Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, ...
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Serada yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele ...
Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor Mahalle sakinleri: "Aynı olay ikinci kez yaşanıyordu"
YEREL HABERLER Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku ...
Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli ...
Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun ...
Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar çadırı
YEREL HABERLER Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar ...
Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri gezdi
YEREL HABERLER Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.