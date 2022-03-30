Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

İHA

Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

Alanya Belediyesi, Yaylalı İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in karşıladığı minikler, belediyedeki birimleri ziyaret ederek ilgili müdür ve görevlilerden bilgi aldı.
Yaylalı İlkokulu’nun 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti. Yerel Yönetimler ders konusunu uygulamalı olarak görmek isteyen öğrencileri, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp karşıladı. İlk olarak Encümen Odası’nda öğrencileri bilgilendiren Başkan Yardımcısı Yenialp, ardından öğrencilere müdürlükleri gezdirdi.

“Öğrenciler komisyon toplantısına katıldı”
Alanya Belediyesi müdürlüklerini ziyaret eden öğrenciler, kamera odasının ardından İmar Komisyonu’nun toplantısını gerçekleştirdiği Meclis Salonu’na geçti. Burada Meclis üyeleri Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Kiriş, Hasan Can Kamburoğlu ve Nazmi Zavlak ile sohbet eden minikler, merak ettikleri konuları sorarak bilgi aldı. Öğrenciler, sohbetin ardından komisyon üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat’ta inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta inşaattan hırsızlık olaylarının ...
ASAT'dan Manavgat ve Serik’e 36 bin 400 metrelik yeni içme suyu hattı Manavgat ve Serik’te 9 milyon 792 bin TL’lik proje
YEREL HABERLER ASAT'dan Manavgat ve Serik’e 36 bin 400 metrelik yeni ...
Büyükşehir’den Orman Yangınları ve Yörük Yaşam Tarzı söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Orman Yangınları ve Yörük Yaşam Tarzı ...
Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği Antalya'da öldü
YEREL HABERLER Ukraynalı emekli asker, tedavi için geldiği ...
Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı
YEREL HABERLER Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna ...
5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu Yapılan ilk değerlendirmede şahsın kalp krizine bağlı hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü ...
Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu
YEREL HABERLER Uyuşturucu almak için 13 yayla evini soydu
Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Sahurda hamur işi besinlere yönelmeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı Dr. ...
Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi sürüleri evlerin bahçelerine kadar indi Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla adeta iç içe yaşıyor Mahallede bahçelere giren keçiler çilekleri yiyor
YEREL HABERLER Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk havada ...
Antalya DOB’da ‘La Travıata’ heyecanı başladı
YEREL HABERLER Antalya DOB’da ‘La Travıata’ heyecanı başladı
Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor
YEREL HABERLER Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor
Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı
YEREL HABERLER Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça ...
Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
YEREL HABERLER Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi
YEREL HABERLER Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, ...
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Serada yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele ...
Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor Mahalle sakinleri: "Aynı olay ikinci kez yaşanıyordu"
YEREL HABERLER Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku ...
Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli ...
Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun ...
Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar çadırı
YEREL HABERLER Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar ...
Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri gezdi
YEREL HABERLER Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri ...
Başkan Sözen, çocuklarla bahara ‘merhaba’ dedi
YEREL HABERLER Başkan Sözen, çocuklarla bahara ‘merhaba’ dedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.