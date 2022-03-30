Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak çalışan Selim Güney (43), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 18 Sokak'ta, katlı binanın 2'nci katındaki meydana geldi. Bir otelde muhasebe müdürü olarak çalışan Selim Güney, eşi Zehra Güney tarafından banyoda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Güney'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güney'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir çocuk babası Güney'in cenazesinin, işlemlerin ardından Manisa'da toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-03-30 13:39:24



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