Batıdan Doğuya Asya fotoğraf sergisi Alanya’da

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Alanya Belediyesi’nin ortak düzenlediği “Batıdan Doğuya AsyaC.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (19061908)” Sergisi 4 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

Alanya Kültür Merkezi; Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ile Alanya Belediyesi’nin yaptığı iş birliği ile Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın (1867 1951) Orta Asya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu boyunca 19061908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğrafa ev sahipliği yapıyor.



“Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (19061908)” sergisi, genç Yarbay Mannerheim’in Orta Asya’daki 2 yıllık yolculuğunda körüklü makineyle çektiği ve 1900’lü yılların başında İpek Yolu bölgesindeki insanların tarih olan geçmişlerinin adeta renkli bir belgeselini sunan 48 fotoğraftan oluşuyor. Finlandiya Ulusal Müzesi’nde yer alan ve bin 100’den fazla parçadan oluşan Mannheim’in koleksiyonu, askeri amaçla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, antropolojik çalışmasının bir parçası olarak Orta Asya ve Çin’in şu anda büyük ölçüde yok olmuş ya da en azından değişmiş olan halklarını ve kültürlerini anlatan eşsiz bir seyahatnameden oluşuyor.

Alanya Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak olan serginin açılış kokteyli 4 Nisan Pazartesi günü, gerçekleştirilecek. Küratör Peter Sandberg’in de katılacağı açılış kokteylinin ardından sergi 17 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak açık kalacak.

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