Ramazan eğlencelerinin adresi Karaalioğlu Parkı

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin adresi bu yıl da Karaalioğlu Parkı’nda olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 ay boyunca düzenlenecek etkinliklerde hemşeri geceleri, konserler, HacivatKaragöz gösterileri ve geleneksel Ramazan çarşısını Antalyalılarla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 Ayın Sultanı Ramazan’ı karşılamaya hazır. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan Etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan eğlenceleri, 2 Nisan Cumartesi günü saat 21.30’da Kur’anı Kerim Tilaveti, İlahiler ve Tasavvuf Müziği Topluluğu konseri ile başlayacak. Etkinliklerde her gün farklı gösteriler ve sanatçılar sahne alacak. Her akşam 20.45’te Hacivat Karagöz gösterisi Antalyalılarla buluşacak.



“Hemşehri geceleri düzenlenecek”

Ramazan Ayı boyunca Sıra Gecesi, Hemşehri Geceleri ve konserler düzenlenecek. Burdurlular, Karslılar, Ispartalılar, Erzurumlular, Diyarbakırlılar, Kırşehirliler, Konyalılar, Elazığlılar, Giritliler, Sivaslılar, Karadenizliler, Antalyalılar, Çanakkaleliler ve Urfalılar Gecesinde o yörelere ait şarkılar ve halk oyunları ile keyifli anlar yaşanacak. Etkinliğe katılanlar farklı kültürleri tanıyıp, eğlenme şansı bulacak. Her akşam saat 21.30’da başlayacak etkinliklerde 14 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek Urfalılar Gecesi’nde Mahmut Tuncer ve Zekeriya Ünlü sahne alacak.



“Sakiler ve Göksel konserleri”

7 Nisan Perşembe Çiğdem Gürdal, 9 Nisan Cumartesi Ece Mumay, 16 Nisan Cumartesi Elif Kaya, 22 Nisan Cuma Sakiler, 30 Nisan Cumartesi Göksel konseri ile Antalyalılar eğlenceli saatler yaşayacak. Etkinliklerde 27 Nisan Çarşamba gecesi ise Kadir Gecesi Özel programı yer alacak.



“Ramazan çarşısı kurulacak”

Ayrıca vatandaşlar Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulacak Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Lunapark ise her Ramazan da olduğu gibi bu yıl da çocukların vazgeçilmezi olacak.



“23 Nisan coşkusu ramazan ayında yaşanacak”

Bu yıl 2324 Nisan tarihlerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kutlanacak. Cam Piramit Festival alanında gerçekleşecek olan etkinlikler için birçok farklı ülkeden Antalya’ya gelen konuk çocuklar Karaalioğlu Parkı’nda özel gösteri sunacak. 21 Nisan Perşembe de İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Korosu ‘Dünya Müzikleri Konseri’ ile başlayacak olan gösteriler FOMGED Uluslararası Çocuk Gösterileri ile Karaalioğlu Parkı’nda Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatacak.

