Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, takımının 8 maçtır mağlup olmamasında, devre arasında gerçekleştirdikleri 5 transferin önemli bir katkısı olduğunu söyledi. 5 yıllık sözleşmesi olduğunu ve gönderilmediği sürece Antalyaspor'da kalmak istediğini ifade eden Şahin, "Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir" dedi. Nuri Şahin'e güvenlerinin tam olduğunu aktaran Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise, "Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin ve Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, KONYSİAD Derneği’nin düzenlediği toplantıda gazetecilerin ve davetlilerin sorularını yanıtladı. Kısa, orta ve uzun vadedeki planlarından bahseden Çetin ve Şahin, Antalyaspor’un hangi maça çıkarsa çıksın, o karşılaşmaya ortak olmak için çıktığına vurgu yaptı.



“Antalya şehri, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir”

5 yıllık bir sözleşmesi olduğunu belirten Nuri Şahin, uzun vadedeki planlarından da bahsetti. Şahin, “5 yıllık bir sözleşmeye imza attığımızda kendimi garantiye almak için değil, bu 5 yılı doldurmak istediğim için attım. 5 yıl sonra burada buluşursak, Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya şehri, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir” dedi.



“Gönderilmediğim sürece burada kalmak istiyorum”

Kontratı süresince Antalya’da kalmak istediğini ifade eden Şahin, “Siz beni göndermediğiniz sürece burada kalmak istiyorum. Ama yine büyük konuşmak istemiyorum. Futbol inanılmaz hızlı gelişen ve değişen bir oyun. Başkan, basın, taraftar beni göndermediği sürece burada olmaktan gayet memnunum” diye konuştu.



“Eğer bir daha final oynarsak, o kupayı ben kazandıracağım”

Kendisine gösterilen saygı, sevgi ve değerin ailecek farkında olduğunu ifade eden Şahin, Süper Kupa finali sonrası oyuncularıyla yaptığı konuşmayı su sözlerle anlattı: “Gönül ister size ve şehre Süper Kupa'yı armağan etmeyi ama nasip olmadı. Ama o gün soyunma odasında hem ağlayarak hem üzülerek oyuncularıma söylediğim söz var “Eğer bir gün bir daha final oynarsak, işte o zaman o kupayı ben size kazanacağım’ demiştim. Büyük konuşmayı sevmem ama çalışarak inşallah Antalyaspor’a bir şeyler kazandırmak istiyorum.”



“5 transfer etkili oldu”

Takımının 8 maçtır mağlup olmamasındaki başarıyla ilgili soruya ise Şahin, şu yanıtı verdi: “Çok basit bir şekilde cevaplayabilirim. 5 tane transfer yaptık. Kafamdaki oyun planına kesinlikle transferlerin etkisi var. Sağ olsun başkanımız ve yönetimimiz ne istediysek yaptılar devre arasında. Kariyerimde ne zaman başarılı olduysam her zaman o hoca benimle bir futbolcu olarak insan olarak konuştu. Ben de buna özen gösterdim. Kulüpte çalışanlara, restoranda çalışanlara, malzemecilerimize ve oyuncularımıza her zaman insani davranmaya çalışıyorum. Çünkü onlara ulaşma yolunun bu olduğundan eminim ve başarının gelmesi için beraber bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”



“Kenardan 1 maç bile kazanmadım”

Hocalık kariyerinde hiçbir karşılaşmayı kenardan kazanmadıklarını aktaran genç teknik adam, “Ben kenardan hiçbir maç kazanmadım. 30 maçlık hocalık kariyerim var. Kenardan 1 maçı bile ben kazanmadım. Bu bir ekip çalışması. Bu ekibin içerisindeki en önemli işi yapan, o sahanın içerisindeki oyuncular. Benim onlarla beraber çalıştığımın farkındalar. Ben onları kullanmıyorum. Bir hocanın futbolcusunu kullanması çok saçma bir şey ve ben her zaman, ‘patron benim, ben ne dersem yapacaksınız’ felsefesinden rahatsızlık duymuşumdur” ifadelerine yer verdi.



“Eyvah yine hocayı eleştirecekler”

Türkiye’de teknik direktör konusunda istikrarlı davranılmadığını belirten Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Üçlü başladık, bizi eleştirdiler, şuan dörtlü oynuyoruz müthiş bir değişim. Bunun taktikle hiçbir alakası yok. Dün milli maçı izliyorum mesela Türkiye üçlü oynuyor, 31 oldu. ‘Eyvah yine hocayı eleştirecekler’ dedim. Bunlar çok kolay şeyler. Benim için en önemlisi karşımda bir insanın olduğu, bu insanın duyguları ve problemleri olduğu. Mutlu olacağa şeylere dokunmak Ben buradan kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şehri de böyle arkamıza alacağımızı düşünüyorum. Antalya’nın hiçbir eksiği yok. Daha çok birlik beraberlik. İyi günde çok kolay. Şuanda Nuri Şahin, dünyanın en güzel insanı gibi geliyor insanlara. 8 maç kaybettiğimizde de bu birlik ve beraberliği bekliyorum herkesten. Eğer o kötü günlerde de beraberliği gösterirsek, işte o zaman hiçbir eksiğimiz kalmıyor. Bunu kendi özelim için değil, tüm teknik direktörler için söylüyorum. Çünkü ülkemizde teknik direktör konusunda biz çok istikrarlı davranmıyoruz ne yazık ki.”



Aziz Çetin: “Amacımız sportif ve mali başarıyı bir arada yakalamak istiyoruz”

Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin ise, hedeflerinin sportif başarı yanında mali başarı da sağlamak olduğunu kaydetti. Çetin, Nuri Şahin’e güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “İki başarıyı bir arada yakalamak istiyoruz. Nuri hocam bana göre dünyanın en kapasiteli hocalarından biri. Ben ne malzeme verirsem, ne olanak sağlarsak yapabilecek düzeyde. Bu bütçeyle alakalı. Bizim amacımız bu bütçe ile en azından kısa zamanda Avrupa kupalarında şehrimizi temsil hale getirebilmek” diye konuştu.



“Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik”

Altyapıya önem verdiklerini aktaran Çetin, gelecek yıl 3 futbolcuyu A takıma kazandıracaklarını bildirdi. Çetin, şampiyonluk ile ilgili bir soruya ise, “Öncelik şehir bilincini oturtmamız lazım. Futbol anlamında mikro milliyetçiliği oturtmamız lazım. Mali geliri de düzenleyebilirsek, bu dışarıdan bir fonla olabilecek bir şey değil. Şehrin kendi gücüyle biz bunu başarabiliriz. Ve lig başından bir hava yakalamamız lazım. Bunu Konya yakaladı. Daha önce Bursa yakalamıştı. Biz de yakalayabiliriz. Lige başladığımızda bu kadro olsaydı, başında da Nuri hoca olsaydı şuan biz ilk ikideydik. Bu bir hava, şans. En azından biz standart olarak her sene kulübü ilk 56’da görmeye alışalım. Şampiyonluk arkasından gelir” yanıtını verdi.

Toplantıya, Çetin ve Şahin’in yanı sıra Antalyaspor A. Ş. Vakıf Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

