Eğitim Bir Sen’den geliştirme ödeneği talebi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, üniversitelerde akademik personele ödenen geliştirme ödeneği kapsamına, idari personelin de dahil edilmesini istedi.

Üniversite akademik ve idari personelin mali ve sosyal hakları için çalıştıklarını ve mevcut sorunların çözümünün akademik verimliliği artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, toplu sözleşme masasında karara bağlanan geliştirme ödeneği konusunda adaletli bir uygulamanın beklentisi içinde olduklarını söyledi. Miran, “Üniversitelerde geliştirme ödeneğinin sadece öğretim elemanlarına ödenmesi, idari personelle akademik personelin mali haklarında eşitsizlikler doğurmaktadır. Eğer yükseköğretimde hedeflenen seviyelere ulaşılmasını istiyorsak idari personelin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Üniversitelerdeki idari personelin atama ve yer değiştirme süreçlerindeki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve belli bir takvim doğrultusunda merkezî olarak gerçekleştirilmelidir. Toplu sözleşme masasında karara bağladığımız bu konu bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.



“50/D kapsamındaki araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalıdır”

Miran, 50/D kapsamındaki araştırma görevlilerinin sorunlarına da değinerek, “EğitimBirSen olarak, uzun zamandır kamuda sözleşmeliliğe karşı mücadele veriyoruz. Kamuda çok farklı istihdam modelleri uygulanmaya başladı. Bunlardan biri de 50/D kapsamında istihdam edilen ve doktoraları bittikten sonra işsiz kalan araştırma görevlileridir. 50/d kadrosunun neden olduğu belirsizlik ivedilikle giderilmeli, araştırma görevlileri en verimli zamanlarında akademiye kazandırılmalıdır” diye konuştu.

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