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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan, öğrencilerle kitap okuma etkinliğinde buluştu

İHA

Rektör Özkan, öğrencilerle kitap okuma etkinliğinde buluştu

Akdeniz Üniversitesi’nde ‘Kitabını Al Gel Birlikte Okuyalım’ etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri buluştu.
Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Kütüphane Haftası” dolayısıyla “Kitabını Al Gel Birlikte Okuyalım” etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Pamukçu, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Maya Okulları, Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yer aldı.

“Rektör Özkan’dan şehre çağrı”
Kütüphanelerin öğrencilerin en vazgeçilmez mekanlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Rektör Özkan, öğrencilerin buradan ayrıldıktan sonra kütüphane ile ilgili çok özel anılara sahip olacaklarını belirtti. Kütüphanenin çok yeterli olmadığının farkında olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “İlk fırsatta kütüphanemizi ve yemekhanemizi daha iyi şartlara kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Keşke şehrimizin önde gelenlerinden yardımlar alsak ve üniversitemizin çok daha şık bir kütüphanesi olsa” dedi.

“İlk emrimiz oku”
Hz. Muhammed’e gelen ilk vahyin “Oku” olmasının çok derin anlamlar taşıdığını söyleyen Rektör Özkan, okumanın, ilim öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından kendisini çok etkilediğini ifade etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün okumakla ilgili sözünü de hatırlatan Rektör Özkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün cepheden cepheye koşarak geçen bir ömre 4 bine yakın kitap sığdıracak kadar okuma aşkı olduğunu ve nedenini ‘Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım” diye konuştu.

“Kaynak sayıları arttı”
Öğrenciler için kütüphanenin imkanlarını daha da arttıklarını, özellikle teknolojinin bu alanda sunduğu imkanlardan faydalanmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Özkan, “2021 yılında kütüphane bütçemizi, bir önceki yıla göre yüzde 140 artırdık. Buna paralel olarak veri tabanı sayımız da yüzde 70’in üzerinde arttı. 2021 yılında abone olunan yeni veri tabanları elektronik yayın sayımız 5 milyon 366 bine ulaştı. 2020 yılında açık erişim sistemi yeniden oluşturulurken, 2021 yılı itibarıyla açık erişim yayın sayımız da 5 bine yaklaştı. Bunun yanında kütüphanemizdeki basılı yayın sayısı da her geçen yıl artıyor” şeklinde konuştu.

“Yılın okuyucularına kitap ödülü”
28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan 58. Kütüphane Haftası Programında ayrıca 2021 yılında en çok kitap okuyan kütüphane kullanıcılarına da kitap ödülü ve teşekkür belgesi verildi. Rektör Özkan, en çok kitap okuyan Lisans öğrencisi Ümit Barış Öncel, En çok kitap okuyan Yüksek Lisans Öğrencisi Resul Öztürk ve en çok okuyan personel Hemşire Hacer Karagül’e belgelerini takdim etti. Rektör Özkan, ayrıca Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’ne yapılan kitap bağışı listesini Okul Müdür Başyardımcısı Umut Çağında’ya takdim etti.
Törenin ardından okuma etkinliğine geçildi. Okuma etkinliğinde Rektör Özkan Atatürk’ün önerdiği H. G. Wells’in Dünya Tarihi kitabı ile öğrencilere eşlik etti.

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