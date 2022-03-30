ALKÜ’de kitap okuma etkinliği

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde, 58. Kütüphane Haftası’nda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi. 30 dakika süren ve açık havada düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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