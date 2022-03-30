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Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler

İHA

Antalya'da kavga sonucu bıçaklanarak yaralanan kişinin karşısına geçen iki kadın, cep telefonu kamerasıyla yaralının o anlarını gülüşerek çekti, kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, videoyu çeken kadına bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler

Antalya’da kavga sonucu bıçaklanarak yaralanan kişinin karşısına geçen iki kadın, cep telefonu kamerasıyla yaralının o anlarını gülüşerek çekti, kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, videoyu çeken kadına bazı kullanıcılar tepki gösterdi.
Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen genç yaşlardaki bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Durumu ağır olmadığı öğrenilen yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Genç adam duvara yaslanıp acı içerisinde kıvranırken, olayı merak edip gencin yanına gelen iki kadından birisi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kayıt esnasında gülüşen kadınlar, kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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