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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan Belediye’ ödülü

İHA

Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan Belediye’ ödülü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yerel lezzetleri yaşatmak ve tanıtmak amacıyla yürüttüğü ‘Mutfak Mirası Alanya’ çalışmaları ödül aldı. Alanya Belediyesi, Favori Medya’nın düzenlediği 2. Favori Lezzetler Ödülleri’nde ‘Gastronomiye Değer Katan Belediye’ ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın en zengin mutfağına sahip Türkiye’nin en iyi mekanları, lezzetleri ve gastronomi değerleri Favori Medya’nın düzenlediği gecede ödüllendirildi. Alanya Belediyesi, “Gastronomiye Değer Katan Belediyeler” kategorisinde Mutfak Mirası Alanya Projesi ile ödüle layık görüldü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ödülü, Favori Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tapar’ın elinden aldı. ‘2. Favori Lezzetler Ödülleri’ İstanbul’da düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. 300 kişinin yer aldığı geceye iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Sunuculuğunu Özlem Mekik ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı gecede açılış konuşmasını yapan Favori Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tapar gerçekleştirdi ve en favori mekanlar ve lezzetler sahiplerini buldu.

“Büyük ödülü Başkan Yücel aldı”
“Gastronomiye Değer Katan Belediyeler” kategorisinde aday olan Alanya Belediyesi’nin Mutfak Mirası Alanya Projesi büyük ödülün sahibi oldu. Alkışlarla ödülünü almak için sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bir konuşma gerçekleştirdi. Böylesine güzel bir gecede bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Yücel, “Osmanlı’ya liman şehirliği yapmış, Selçuklu’ya kışlık başkentlik yapmış, ülkemizin turizme açılan ilk açılan pencerelerinden birisi olan Alanya’mızda; 130 ülkeden yerleşik yabancı yaşıyor ve 45 bin farklı ülke vatandaşına ev sahipliği yapıyoruz. Bizlere bırakılan kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için 2016 yılında Mutfak Mirası Avrupa ağına dahil olan ilk belediyeyiz. 2022 yılında da Mutfak Mirası Dünya Ağına dahil olan ilk belediye olduk ve bu yıl içerisinde lisansımızı alacağız. Kültürel miraslara ne kadar değer verdiğimizi belirtmek ve bundan sonraki süreçte birçok yeni projeyi hayata geçireceğimizi söylemek isterim” dedi.

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