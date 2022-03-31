2030 yılına kadar avokado, muzdan sonra en çok ticareti yapılan tropikal meyve olacak “Türkiye’de üretim alanı yüzde 116 arttı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2030 yılına kadar avokado, muzdan sonra en çok ticareti yapılan tropikal meyve olacak “Türkiye’de üretim alanı yüzde 116 arttı”

İHA

2030 yılına kadar avokado, muzdan sonra en çok ticareti yapılan tropikal meyve olacak “Türkiye’de üretim alanı yüzde 116 arttı”

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Avokado EÇalıştayı, akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 5 gün süren ve ABD, Kanada, Güney Afrika, İspanya, İsrail ve İngiltere gibi ülkelerden de konukların katıldığı uluslararası nitelikteki çalıştayda çekirdeğinden sofraya avokadoya ilişkin her şey konuşuldu. Avokado EÇalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.
ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, üretim miktarı ve alanı her geçen gün artan avokadonun doğru planlama ve yöntemlerle üretilip ticaretinin yapılması için ele aldıklarını getirdiklerini belirterek, çalıştayın sonuç bildirgesinin ilgili kurum kuruluş ve karar vericilere ileteceklerini bildirdi.
Antalya Tarım ve Orman müdürü Gökhan Karaca, avokado tarımı yapan ve yapmak isteyen çiftçi ve girişimleri, akademisyen ve uzmanlarla buluşturarak bilgi birikimini, Antalya ve ülkemiz çiftçilerine ulaştırmak amacıyla çalıştayı düzenlediklerini söyledi. Karaca, verimli geçen çalıştayın sektöre yol göstereceğini kaydetti.

“Üretim alanı 10 yılda yüzde 78 arttı”
Avokado EÇalıştayı sonuç bildirgesinde, avokadonun üretim alanı ve üretim miktarının dünyada ve Türkiye’de her geçen gün arttığı belirtilirken, “Dünyada son 10 yılda avokado üretim alanı yüzde 78, üretim miktarı ise yüzde 127 artmıştır. OECD ve FAO raporlarına göre, 2030 yılına kadar avokadonun muzdan sonra en çok ticareti yapılan ikinci sıradaki tropikal meyve olacağı ve üretim artışı ile birlikte mango ve ananası geride bırakacağı öngörülmüştür” denildi.

“Türkiye’de üretim alanı yüzde 116 arttı”
Türkiye’de avokadonun son 10 yılda üretim alanının 18.7 katına, üretim miktarının ise 7.5 katına çıktığı kaydedilen bildirgede, “Son yılda üretim alanları yüzde 116, üretim miktarı ise yüzde 53 artmıştır. Bu artış eğiliminin devam edeceği öngörülmektedir” denildi. Türkiye’de avokado üretilen alanların yüzde 77’sinin Antalya’da olduğu belirtilen bildirgede, “Antalya’nın üretim miktarındaki payı ise yüzde 78’dir” denildi.
Bildirgeye göre, Antalya’da son 1 yılda üretim alanı yüzde 144 artarken, üretim miktarı yüzde 44 arttı. Son 10 yılda üretim alanı 16 katına çıkarken, üretim miktarı 7 kat artış kaydetti. Üretim alanlarında Mersin’in payı yüzde 19, Adana’nın yüzde 3, ve Muğla’nın yüzde 1.2, Hatay’ın yüzde 0.8, İzmir’in yüzde 0.1 olduğuna dikkat çekilen bildirgede, üretim miktarında Mersin’in payı yüzde 20, Adana’nın yüzde 0.1, ve Muğla’nın yüzde 0.9 Hatay’ın yüzde 1.2, İzmir’in yüzde 0.1 olduğu belirtildi.

“Türkiye ihracatta avantajlı”
Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu pazarına yakın olması nedeniyle üretimin artması durumunda ihracat şansını artıracağı vurgulanan bildirgede, “Yeşil mutabakatta AB’nin ithal ettiği ürünlerde karbon ayak izinin azaltımı politikasına göre Türkiye’yi ihracatta avantajlı konuma getirecektir” ifadelerine yer verildi.

“Üreticilere uyarılar”
Sonuç bildirgesinde, avokado yetiştiriciliğiyle ilgili de uyarılarda bulunuldu. Avokadoda bahçe tesis edilecek alanların, ekolojik koşullar açısından uygun olmasının önemi belirtilen bildirgede, “Uygun olmayan alanlarda bahçe tesisi, kaynakların israfına yol açacaktır” denildi. Bahçe tesisinde çeşidin ekolojiye uygun olarak yapılması gerektiği kaydedilen bildirgede, sertifikalı fidan kullanımının önemine dikkat çekildi. Bildirgede, “Türkiye şartlarına uygunluğu, yapılan adaptasyon denemeleri ile tespit edilmiş çeşitlerle bahçe tesis edilmelidir” denildi. Üreticilerin teknik bilgi yönünden yetersiz olduğu kaydedilen bildirgede, bu yönde çalışmalar yapılması önerildi. Avokadoda hasat dönemine önemli olduğu belirtilen bildirgede, hasat zamanının belirlenmesinde minimum kuru madde ve yağ oranı dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

“Damla sulama vurgusu”
Küresel ısınmanın etkisiyle, yeraltı su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için damla sulama yöntemi ile sulama yapılmasının önemine dikkat çekilen bildirgede, üreticilerin karşılaştıkları sorunların köklü çözümü için kooperatifleşmeleri gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Estetik operasyonlarda "Keloid" tehlikesine dikkat Tedavide kesin bir yöntem bulunmuyor Op. Dr. Deniz Dilek: "Yeni bir kesi demek keloid oluşumunda yeni bir ihtimal demektir"
YEREL HABERLER Estetik operasyonlarda "Keloid" tehlikesine ...
'Lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay'
YEREL HABERLER 'Lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay'
Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan Belediye’ ödülü
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan ...
Göç yolunda 3 kuşa insan darbesi
YEREL HABERLER Göç yolunda 3 kuşa insan darbesi
Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek
YEREL HABERLER Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek
ATSO Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER ATSO Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu ...
Husumetli ailelerin kavgasında 1’i ağır 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Husumetli ailelerin kavgasında 1’i ağır 14 kişi ...
Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Emekli polis, tartıştığı komşusunu tabancayla ...
Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, parkta teslim oldu Teslim olan emekli polis: “Bana saldırdı, ben bir iki tane ayağına sıkıp bırakacaktım”
YEREL HABERLER Emekli polis tartıştığı komşusunu silahla yaralayıp, ...
Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı Antalya’yı etkisi altına alacak
YEREL HABERLER Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı Antalya’yı etkisi ...
Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı, yardım etmeyenlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı, yardım ...
Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler
YEREL HABERLER Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video ...
Deniz suyu çekildi Alanya sahillerinde su altında olan kayalıklar gün yüzüne çıktı Doğa olayı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deniz suyu çekildi Alanya sahillerinde su altında ...
Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve çocuklara ücretsiz
YEREL HABERLER Alanyaspor maçları sezon sonuna kadar kadın ve ...
Alanya Belediyesi’nden 4 bin 500 haneye Ramazan kolisi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden 4 bin 500 haneye Ramazan ...
Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest’te
YEREL HABERLER Yerli ve milli PUSAT, Antalya BilimFest’te
Antalya’da mahalleyi dumana boğan yangın 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Antalya’da mahalleyi dumana boğan yangın 5 katlı ...
ALKÜ’de kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER ALKÜ’de kitap okuma etkinliği
Nuri Şahin: Bir daha final oynarsak, o kupayı kazandıracağım
YEREL HABERLER Nuri Şahin: Bir daha final oynarsak, o kupayı ...
Rektör Özkan, öğrencilerle kitap okuma etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Rektör Özkan, öğrencilerle kitap okuma etkinliğinde ...
Eğitim Bir Sen’den geliştirme ödeneği talebi
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen’den geliştirme ödeneği talebi
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: “Yüzmek için girmiştim” Antalya'da polis ve itfaiye ekiplerinden kanalizasyonda hırsız araması Polislerin kanalizasyondan çıkardığı şüpheli: "Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer"
YEREL HABERLER Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan ...
Şirazi Türk İran Dostluk Parkı törenle açıldı
YEREL HABERLER Şirazi Türk İran Dostluk Parkı törenle açıldı
Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da isminden söz ettirecektir" Nuri Şahin’den Stefan Kuntz yorumu: “Eyvah yine hocayı eleştirecekler’ dedim” Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin: "Gönderilmediğim sürece burada kalmak istiyorum" “Kafamdaki oyun planına kesinlikle transferlerin etkisi var” “30 maçlık hocalık kariyerim var. Kenardan 1 maçı bile ben kazanmadım” Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: “Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik"
YEREL HABERLER Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye'de değil, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.