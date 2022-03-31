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Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi Kazayı merak edip duran motosiklet sürücüsüne 5 bin 600 TL ceza şoku Motosikleti bağlanan sürücü, tam itirazlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı Ehliyetsiz sürücünün merakı pahalıya patladı

İHA

Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi Kazayı merak edip duran motosiklet sürücüsüne 5 bin 600 TL ceza şoku Motosikleti bağlanan sürücü, tam itirazlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı Ehliyetsiz sürücünün merakı pahalıya patladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı merak ederek duran şahsın plakasız motosikletini sorgulayan trafik ekipleri, hurdaya ayrıldığı belirlenen motosikleti bağladı. Ehliyeti olmayan sürücü "Bu defa görmezden gelin" diye dil dökmesine rağmen 5 bin 600 TL para cezasından kurtulamadı.
Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde Üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mustafa E.’nin kullandığı 07 AFJ 470 plakalı özel eğitim kurumuna ait servis aracının, yolun sol tarafında bulunan Namık Kemal Caddesine döndüğü sırada, Bayır Mezarlığı istikametinden gelen Rüştü K.’nin kullandığı 07 NE 981 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Rüştü K., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı merak etti motosikletinden oldu
Kazanın ardından motosikletiyle olay yerine gelen ve kaza sonrası yaşananları takip eden bir vatandaş, bu merakının bedelini ağır ödedi. Trafik ekipleri plakası olmayan motosikleti sorguladığında motosikletin hurdaya ayrılmış olduğunu, trafikten çekildiğini belirledi. Trafik ekipleri motosikleti bağlayarak Yediemin Otoparkına çekerken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K.’ye de sürücü belgesi olmaması, kask takmaması ve hurda araçla trafiğe çıkması nedeniyle 5 bin 600 TL para cezası uygulandı. Önce motosikletinin park halinde olduğunu, uygulamada yakalanmadığı için ceza yazılamayacağını, sonra motosikletine binerek değil, iterek geldiğini iddia eden Mehmet Ali K., trafik ekiplerinin kararlılığı karşısında ceza yazmamaları için dil dökmeye başladı. Polise, "Bu defa görmezden gelin" diye dil döken motosiklet sürücüsü, ceza yemekten kurtulamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı ve trafikten men edilen motosikletin olay yerine gelme anları, yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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