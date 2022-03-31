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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan:"Türki Cumhuriyetler arasındaki iş birliğini çok önemsiyoruz"

İHA

Rektör Özkan:"Türki Cumhuriyetler arasındaki iş birliğini çok önemsiyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kazakistan’dan gelen öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Özkan, Türki Cumhuriyetler arasındaki iş birliğini çok önemsediğini vurguladı.
Kazakistan’ın çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve Kazakistan Bolhasak Uluslararası Eğitim Programında Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKUZEM) uzaktan öğretime yönelik çeşitli eğitimler alan 11 akademisyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kazakistan’lı öğretim üyelerine Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AraştırmaUygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Leyla Derviş de eşlik etti.

“Güç birliği yapmamız önemli”
Ziyaretle ilgili memnuniyet duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Özellikle Türki Cumhuriyetlerle bizim bir kan bağımız ve tarihten gelen birlikteliğimiz var. O yüzden başta Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetler ile yapılan iş birliğini ve karşılıklı etkileşimi çok önemsiyorum. RusyaUkrayna savaşında ve NATO’nun yaklaşımında Türki Cumhuriyetler olarak bizim yapacağımız güç birliğinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz el ele vermek durumundayız. Hem sanatsal, hem kültürel, hem bilimsel her anlamda biz birbirimize ne kadar destek olursak bu coğrafyada o kadar güçlü olacağız. Birbirimize katacağımız her şey çok kıymetli” diye konuştu. Bu projenin uluslararasılaşmaya katkı sağlayacağını söyleyen Rektör Özkan, özellikle eöğrenme teknolojileri ve uygulamalarına yönelik çalışmaların her iki ülkenin gelişimine katkı sunacağını belirtti.

“Kadın rektör olarak ilham veriyorsunuz”
Doç. Dr. Gulnar Nurbetova Orazalievna, Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tanışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Sizin rektörlüğünüz, biz kadın akademisyenler için çok ilham verici. Sizinle tanışmak bu anlamda bize güç verdi” ifadelerini kullandı. Ülkesinde tanınan çağdaş bir ozan olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aibek Aliyev de Rektör Özlenen Özkan’a Kazakistan milli kıyafeti Kazak Çapan’ı takdim ederken, Kazakistanlı öğretim üyeleri de Akdeniz Üniversitesi’nin çalışma ortamına, eğitim kalitesine, aldıkları eğitimin yararlarına ve personelin misafirperverliğine vurgu yaparak kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti. Yürütülmekte olan eğitim projesi, dersler ve uygulamalar hakkında bilgi veren AKUZEM Müdürü Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar Kazakistanlı öğretim üyeleri ile yapılan projenin uzun zamandır yapıldığını ve bu sene 40 Kazakistanlı öğretim üyesinin Türkiye’ye geldiğini 11’nin de Akdeniz Üniversitesi’nde olduğunu söyledi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AraştırmaUygulama Merkezi Müdürü Leyla Derviş de projenin Kazakistan’daki yansımaları ve her iki ülke için taşıdığı önemden bahsetti. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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