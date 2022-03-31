Ramazan ayı boyunca tüketicilerinin enerjide sıkıntı yaşamaması için harekete geçen AEDAŞ, planlı kesinti gerektiren yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının saatlerini yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeye göre Antalya, Burdur ve Isparta’da iftardan imsak saatine kadar olan sürede, mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil durumlar dışında hiçbir kesinti gerçekleştirilmeyecek.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmet veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca, tüketicilerin enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için planlı kesintilerde yeni düzenlemeye gitti. Şirket, ay boyunca gerçekleştireceği yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintilerinin saatlerini iftar ve imsak vakitlerine göre yeniden belirledi.

AEDAŞ’ın Ramazan’ın başlamasından bir gün önce 1 Nisan Cuma itibarıyla devreye alacağı uygulamaya göre, iftar ve imsak vakitlerini kapsayan saatleri arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olmayan hiçbir kesinti yapılmayacak. Yine Ramazan ayı boyunca gün içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan kesintiler de en geç saat 15.00 itibarıyla sonlandırılacak. Elektrik enerjisi tedarikinin güvenli bir şekilde sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasına kaydırılacak.



“Planlı kesinti nedir?”

Elektrik dağıtımında planlı kesintiler; ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak, artan tüketime yanıt üretebilmek için yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir zorunluluk olarak gündeme geliyor. AEDAŞ yıl içinde planlı elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarını, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalması için büyük oranda gece gerçekleştiriyor. Ancak alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmalarının teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gün içi saatlerde yapılması gerekiyor. AEDAŞ, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında tüketicilerin güvenliği için önceden mesaj ile bilgilendirerek planlı kesintilere gidiyor.

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