

AKDENİZ'İN İLK BİLİM MERKEZİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük Akdeniz'in ise ilk bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi'ni açtı. Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin açılışına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilim sevdalısı gençlerle ve aileleriyle buluşmaktan yana da mutlu olduğunu ifade eden Bakan Varank, Antalya'nın tarım, turizm ve diplomasinin yanı sıra bilimin de başkenti olacağını ifade etti.

Kurulan bilim merkezleri ile toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı çok önemsediklerini ifade eden Bakan Varank, "Türkiye'de 6 ilde bilim merkezi var. 3 ilde kurma çalışmaları devam ediyor. 7'nci şehir olan Antalya'ya Türkiye'nin en büyük Akdeniz'in ise tek bilim merkezini kuruyoruz. Gençlerimiz gözlem yaparak, dokunarak keşfedecek. Küçük yaşta merak duygusunu geliştirecek. Burası yalnızca gençlerimize değil herkese hitap edecek" dedi.

Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Bakan Varank, okullarda uzay, ve bilimle ilgili eğitimler verildiğini söyledi. TÜBİTAK ile proje yarışmaları düzenledikleri ve dünya çapında en iyi yazılımcı yetiştiren yazılım okullarını Türkiye'ye kazandırdıklarını da kaydeden Bakan Varank, "18 yaşını dolduran gençlerimiz, 7/24 hizmet veren bu yazılım okullarından faydalanabiliyorlar. Artık bir dünya markası olan TEKNOFEST ile on binlerce takım, yüzbinlerce genç kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltıları, projeleri yarıştırıyorlar. Çocuklarımızın aileleri ile birlikte katılabildiği gökyüzü gözlem etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri de Anadolu'nun diğer şehirlerine yaydık. Gelin bu etkinliğe de katılın. İki gece boyunca gökyüzünü ve gezegenleri izleyelim. Çocuklarımızın akıllarına sadece dünya değil uzay ve gezegenler olsun" diye konuştu.

Gençleri destekleyici projelere de destek verdiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, bu yıl TÜBİTAK aracılığıyla star-stajyer programında 2 bin 300 öğrenciye burs vereceklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir üniversiteden akademisyenlerden oluşan bir grubu geçen günlerde bilim merkezinde ağırladıklarını anlattı. Bilim merkezini gezerken bir akademisyenin 'Sayın başkan burayı gezerken kendimi Newyork'ta geziyor gibi hissettim' dediğini aktaran Başkan Tütüncü, "Bu bizim için büyük mutluluk. New York'un çocukları o teknolojiyi hak ediyor da Antalya'nın çocukları hak etmiyor mu?" diye konuştu.

ANTALYA BİLİM MERKEZİ

Kepez Belediyesi'nin 6 yıllık emeğinin ürünü Antalya Bilim Merkezi Dokumapark'ta TÜBİTAK iş birliğiyle 12 bin 500 metrekare alana kuruldu. Antalya Bilim Merkezi'nde Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar bulunuyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri yer alıyor. Akdeniz'in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda bulunuyor. Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da bilim festivalinde ziyaretçileri bekliyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-03-31 13:29:14



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