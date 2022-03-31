Antalya’da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı

İHA

Antalya’da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı

Antalya’da 4 metrelik tahliye kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. Köpeği kurtarmak için botla kovalayan ekibin o anlarını kayda alan vatandaşın, “Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor” sözleri ise görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 metre derinlikteki tahliye kanalında meydana geldi. Kanala bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Gürsu itfaiye ekibi sevk edildi. Köpeği karadan yakalamakta güçlük çeken ekipler, şişme bot ile kanala indi. Şişme bot üzerinde kürek çekerek köpeği yakalamak isteyen ekipler uzun süre mücadele etti.
İtfaiye ekipleri kovaladı köpek ise kaçtı. Bir süre sonra ise köpek yakalanarak yukarı çıkarılarak, doğaya bırakıldı. O anlarda bir vatandaşın söylediği, “Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor” sözleri ile izleyenleri gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’yi yasa boğan Mahra’nın öğretmeni konuştu: “Çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi” Antalya’da kendisine saldıran köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahra’nın öğretmeni öğrencisini anlattı
YEREL HABERLER Türkiye’yi yasa boğan Mahra’nın öğretmeni konuştu: ...
ALKÜ’de şampiyonluk sevinci
YEREL HABERLER ALKÜ’de şampiyonluk sevinci
Bakan Varank Türkiye’nin en büyük bilim merkezinden gençlere seslendi: ”Asla pes etmeyeceğiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: ”Sabırlı olacağız, sıkı çalışacağız, tartışacağız, hayal kuracağız ama asla pes etmeyeceğiz” ”Unutmayın; en zekiler, en çok çalışanlar, en fazla imkana sahip olanlar değil hiç pes etmeyenler başarıya ulaşır”
YEREL HABERLER Bakan Varank Türkiye’nin en büyük bilim merkezinden ...
Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ...
Antalya, Burdur ve Isparta’da iftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesintisi yapılmayacak AEDAŞ’tan Ramazan’a özel düzenleme
YEREL HABERLER Antalya, Burdur ve Isparta’da iftardan imsak saatine ...
3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER 3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden ...
Boğaçayı Bilim Kurulu’ndan yerinde inceleme
YEREL HABERLER Boğaçayı Bilim Kurulu’ndan yerinde inceleme
Manavgat Belediyesi’nden ‘Toros Kadınları’na eğitim
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi’nden ‘Toros Kadınları’na eğitim
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Amre Alkin: ”Binalarda kullanılan enerji sanayide kullanılan enerjiyi solladı geçti” “Bir derece soğutmanın maliyeti 1 derece ısıtmanın maliyetinin 2 katıdır” "Son veriler sanayinin enerji verimliliğine geçtiğini gösteriyor” VERİMDER Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda seferberlik ilan etti
YEREL HABERLER VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Amre Alkin: ...
Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik ...
Kaş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kaş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı
Bakan Varank: "Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘Teknolojilerimizi Türkiye'de geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler" (Barış müzakerelerindeki alkış) "Dünyada her lidere (Recep Tayyip Erdoğan) nasip olacak bir durum değil. Bu fotoğraftan herhalde etkilenmeyen kimse olmamıştır” "Rusya-Ukrayna savaşında insanlar kendilerine güvenli bir liman aradıklarında akıllarına gelen ilk adres Türkiye oluyor, Türkiye’deki ilk adres de Antalya oluyor" "Şu anda dünyadan farklı firmalar, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘acaba biz Antalya’ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz, teknolojilerimizi orada geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ...
Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor
YEREL HABERLER Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ...
Büyükşehir Akseki’de defne fidanı dağıtıp defne sabunu yapımını anlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Akseki’de defne fidanı dağıtıp defne ...
Kemer’de Gökyüzünden Denize Dağ Bisikleti şöleni
YEREL HABERLER Kemer’de Gökyüzünden Denize Dağ Bisikleti şöleni
Rektör Özkan:"Türki Cumhuriyetler arasındaki iş birliğini çok önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Özkan:"Türki Cumhuriyetler arasındaki iş ...
Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi Kazayı merak edip duran motosiklet sürücüsüne 5 bin 600 TL ceza şoku Motosikleti bağlanan sürücü, tam itirazlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı Ehliyetsiz sürücünün merakı pahalıya patladı
YEREL HABERLER Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken ...
2030 yılına kadar avokado, muzdan sonra en çok ticareti yapılan tropikal meyve olacak “Türkiye’de üretim alanı yüzde 116 arttı”
YEREL HABERLER 2030 yılına kadar avokado, muzdan sonra en çok ...
Estetik operasyonlarda "Keloid" tehlikesine dikkat Tedavide kesin bir yöntem bulunmuyor Op. Dr. Deniz Dilek: "Yeni bir kesi demek keloid oluşumunda yeni bir ihtimal demektir"
YEREL HABERLER Estetik operasyonlarda "Keloid" tehlikesine ...
'Lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay'
YEREL HABERLER 'Lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay'
Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan Belediye’ ödülü
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’ne ‘Gastronomiye Değer Katan ...
Göç yolunda 3 kuşa insan darbesi
YEREL HABERLER Göç yolunda 3 kuşa insan darbesi
Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek
YEREL HABERLER Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.