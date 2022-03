Başkan Uysal: “Ramazan’ın derinliğini his ve idrak etme zamanı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sayılı günlerin kaldığı Ramazan öncesi aşevinde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, “Ramazanlar bizim için bütün komşularımızla, mahallelimizle buluşmadır. Hep beraber Ramazan’ın derinliğini his ve idrak etme zamanıdır. Dayanışmadır” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da mahalle iftarları gerçekleştirecek. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi günü Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde düzenlenecek iftarın ardından hafta sonu hariç her gün iftar sofrası Muratpaşa’nın farklı bir noktasında kurulacak.

Belediye aşevinde de Ramazan telaşı yaşanırken Başkan Uysal da son hazırlıkları yerinde inceledi. Kuru fasulye, pilav, çorba ve tatlıdan oluşan iftar yemeğinin tadına bakan Başkan Uysal, iftarların buluşmaya, kaynaşmaya, hemhal olmaya, Ramazan ayının derin duygularını beraber yaşama ve hissetmeye vesile olduğunu söyledi.



“Dayanışma”

Muratpaşa Belediyesi aşevinin her gün ihtiyacı olan binlerce kişiye yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ramazanlar bizim için bütün komşularımızla, mahallelimizle buluşmadır. Hep beraber Ramazan’ın derinliğini his ve idrak etme zamanıdır. Dayanışmadır. Aynı masada aynı iftarı paylaşmak muhteşem bir şey. Bütün komşularımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 55 mahalleyi kapsayan bölge iftarları düzenleyecek. İftar sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada orucunu açacak. Belediye, Ramazan boyunca günlük yemek yardımlarına ve gıda yardımlarına da devam edecek.

