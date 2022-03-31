Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor (3)

GÜNEŞ PANELİ FİRMASINA ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Bilim Merkezi'nin açılışının ardından Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji'yi ziyaret etti. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'dan tesis hakkında bilgi alan Bakan Varank, güneş panelleriyle yakından ilgilendi. Sarvan'a panellerin kaç KW elektrik ürettiğinden depolama birimlerine kadar çeşitli sorular soran Varank, yeni teknoloji panelin üzerine, günün tarihini atıp imzaladı. Panelin, fabrikanın girişindeki showroom'da sergileneceği öğrenildi. İncelemenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve beraberindekiler, şirket yöneticileri tarafından üretim hattına alınarak yeni projelerle ilgili bilgi verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-03-31 14:54:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.