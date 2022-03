Başkan Yücel: “Ramazan ayına hazırız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık Encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayına hazır olduklarını, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında sosyal yardımları en üst seviyeye çıkardıklarını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık Encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada “2 Nisan Cumartesi günü tutacağımız ilk oruçla 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’i idrak edeceğiz. Tüm Alanyalı hemşehrilerimin ve İslam Aleminin Ramazanı Şeriflerini tebrik ediyorum. Ramazan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.



“4 bin 500 aileye ramazan gıda paketi yardımı”

“Alanya Belediyesi olarak Ramazan ayında sosyal yardımlarımızı en üst seviyeye çıkartıyoruz.” vurgusunu yapan Başkan Yücel,“Her yıl Ramazan ayında yaptığımız gibi bu hafta itibariyle ihtiyaç sahibi 4 bin 500 aileye gıda paketlerimizi ulaştırdık. Ramazan boyunca da yardımlarımız devam edecek” dedi.



“Eşgilik iftar çadırı açılıyor”

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Ramazan ayında vatandaşların sağlığı için toplu faaliyetleri yapamadıklarını belirten Başkan Yücel, “Bu yıl yine iftar çadırlarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Alanya merkezde Eşgilik Düğün Salonu’nda Ramazan boyunca iftar çadırımız açık olacak” diye konuştu.



“Evlere iftar yemeği gidecek”

Bu yıl yine evlerinden çıkamayan, hasta, engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların evlerine iftar yemeklerini ulaştıracaklarını söyleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Önceki yıllardan tespit ettiğimiz ve devamlı bu hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımızın dışında gerçekten ihtiyaç sahibi ve evinden çıkamayacak durumda hasta ve yaşlı olan bakıma muhtaç vatandaşlarımız telefondan belediyemize ulaşarak evlerine iftar yemeği hizmetimizden faydalanabilirler” şeklinde konuştu.



“Ramazan Meydanı dolu dolu olacak”

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yine Pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan Ramazan Meydanı etkinliklerinin belediye binası yanındaki alanda 1 ay boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyleyen Başkan Yücel, “On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Alanya Belediyesi olarak iftar çadırları ve Ramazan Şenliği Etkinlikleri ile Alanya halkına dolu dolu bir ramazan ayı sunacağız” dedi.



“Ramazan Meydanı’nda her güne farklı etkinlik”

Her gün farklı bir etkinlik olacağını söyleyen Başkan Yücel, “Her gün ailecek izlenebilecek 7’den 70 herkese hitap eden Karagöz Hacivat Gölge Oyunları, Meddah Anlatıları, Kukla Performansları, Masallar, Orta Oyunları, Müzik ve Şiir Dinletileri; sihirbazların, tahta bacakların olduğu farklı dallarda sahne gösterileri ile renklendirilecek olan Alanya Belediyesi Ramazan Şenliği etkinliklerinde misafirler, Pamuk Şekeri, Osmanlı Macunu, Ramazan Şerbeti, Lokum Türk Kahvesi, Lokma Tatlısı gibi geleneksel tatlar ile karşılanacak. Ayrıca şenlik alanında kurulan stantlarda seramik, çini işleri, kaligrafi sanatı, el oyması kabak işleri gibi geleneksel el sanatlarını icra eden sanatçılar sanatseverler ile buluşacak” ifadelerini kullandı.



“Bedirhan Gökçe ve Dursun Ali Erzincanlı geliyor”

Her hafta ünlü isimlerin misafir edileceği Ramazan Meydanı’nda Bedirhan Gökçe ile Müzik ve Şiir Dinletisi, Dursun Ali Erzincanlı ile şiir, naat ve kum sanatının icra edildiği Şehrin Sultanları programı, sesleri ve enstrümanları ile ses sanatçıları Abdurrahman Tarıkçı, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu sahne alacak.

