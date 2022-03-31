Mavi Kelebekler kritik virajda

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Yalıkavakspor ile karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde son haftalara girilirken, puan durumunda ilk dört sırayı paylaşan takımların kıyasıya mücadelesi göz dolduruyor. Hafta sonunda 17. haftası oynanacak olan ligde Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Yalıkavakspor ile karşılaşacak. Lig ikincisi Yalıkavakspor deplasmanına oldukça iddialı hazırlanan lig üçüncüsü Mavi Kelebekler, maçı kazanması halinde sıralamada maç fazlasıyla rakibinin üzerine çıkacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma 2 Nisan Cumartesi günü saat Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak.



“Kritik maça çıkacaklar”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kritik maç öncesi takıma başarı dileklerini iletti. Esen, ‘’Takımımız bu hafta sonu ligde çok kritik bir maça çıkacak. Hemen ardından kupada da çeyrek final mücadelesi verecek. Takımımızın bu zorlu fikstürden başarıyla çıkacağına inanıyor, bu zorlu iki maçta başarılar diliyorum’’ dedi.

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