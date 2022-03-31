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Alanya Çıplaklı, Dimçayı, Oba ve Karakocalı’da imar yolu çalışması

İHA

Alanya Çıplaklı, Dimçayı, Oba ve Karakocalı’da imar yolu çalışması

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde alternatif ulaşım güzergahları hizmete sokmak için yol çalışmalarını sürdürüyor. Çıplaklı, Oba Karakocalı ve Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yeni yol çalışmaları sürüyor.Kent genelinde konforlu bir ulaşım ağını oluşturmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Alternatif güzergahlarla kent trafiğini de rahatlatmak istiyoruz” dedi.

“Yeni yollarla Alanya’nın yaşam standartları yükseliyor”
Oba, Karakocalı, Büyükhasbahçe ve Çıplaklı Mahallesi’ndeki yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni imar yollarını Alanya’nın gelişimine paralel olarak açmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Yücel, “ Özellikle Cikcilli ve Büyükhasbahçe mahallelerinin kuzeyden bağlantısını sağlayan Mamadı 30 metrelik yol ile yeni çevre yolunun trafik yükünü azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çevre Yolu’ndan Dimçayına rahat ulaşım”
Yaz aylarında Dimçayı turizm bölgeleri güzergâhında oluşan aşırı trafik yolunduğunun önüne geçmek için KarakocalıDimçayı arasında başlatılan yol açma çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Yücel, “Oba Çevre Yolu ile Karakocalı istikametinde başlattığımız yol açma ve genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda dolgu ve istinat duvarı çalışması sürüyor. Yaz sezonuna kadar Dimçayı ulaşımını rahatlatacak yeni yolu bitirmiş olacağız” diye konuştu. Çıplaklı Mahallesi’nde de 25 metre genişliğindeki imar yolunun açımına başladıklarını aktaran Yücel, “Halkımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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