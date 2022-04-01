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Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında

DHA

Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)UKRAYNA'dan oğlunun lösemi tedavisi için Antalya'ya gelen Christina Akushevyo (26), 2,5 yaşındaki kızı Ksenia'nın ise büyükannesiyle birlikte Krivoy Rog kentinde savaşın ortasında hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.
Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde yaşayan Christina Akushevyo, oğlu Maksym'e (4) lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi için Türkiye'yi tercih etti. Annesiyle 5 ay önce Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne gelen Maksym Akushevyo, Çocuk Hematoloji servisinde tedavi altına alındı.
2,5 yaşındaki kızı Ksenia'yı annesi Marina Storulia'ya (52) emanet ettiğini aktaran Christina Akushevyo, oğlunun lösemiyle savaş verdiğini, kızının ise savaşın ortasında kaldığını belirtti. Büyükannesiyle kalan kızının Polonya'da yaşayan eşinin yanına gitmeyi istediğini kaydeden Akushevyo, Ukraynalılara zafer dileğinde bulundu.
'UÇAĞIN SESİ BİLE BİZİ KORKUTUYOR'
Eşinin işleri dolayısıyla Polonya'da yaşadığını belirten Christina Akushevyo, "5 aydır hastalığımız devam ediyor. Harkov'da yaşayan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla çok büyük şok geçirdik. Biz lösemiyle savaşırken, ülkemin insanları da büyük bir savaşın içerisinde. Oradakileri merak ediyorum. Büyük kayıplar oluyor. Akrabalarımız orada. Şu an kızım Ksenia, büyükannesiyle birlikte Krivoy Rog'da kalıyor. Kentte siren seslerini duyunca 1-2 saat boyunca sığınakta saklanıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda mümkün olursa kızım ve annem, eşimin yanına Polonya'ya gitmek istiyor. Burada dışarı çıktığım zaman uçağın sesi bile bizi korkutuyor" dedi.
Christina Akushevyo, "Rus halkına seslenmek istiyorum. Televizyonlarını kapatsınlar. İzlemesinler çünkü televizyonda yalan haberler yayınlıyorlar. İnsanlar ölüyor. Ukraynalılar Ruslara karşı büyük savaş veriyor. Ukraynalılara zafer diliyorum. Cumhurbaşkanı Zelensski'ye çok teşekkür ediyorum, çünkü o kaçmadı, halkının yanında kaldı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-04-01 09:45:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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