Döşemealtı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine 360 adet ağaç dikildi

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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Döşemealtı Anadolu İmam Hatip lisesi bahçesine 200 çamfıstığı, 100 orkide ağacı, 60 selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Animderspor Kulübü Başkanı Mustafa Emekli’nin önderliğinde Döşemealtı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 6 bin 500 metrekarelik alanına 200 çamfıstığı, 100 orkide ağacı, 60 selvi ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Döşemealtı Kaymakamı Nuri Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen ve şube müdürleri Animder Başkanı Av. Kadir Sarıcalar, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ve yönetimi, öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla ağaç dikimi yapıldı.

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