Alanya Belediyesi personeline ‘İş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi

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Alanya Belediyesi ‘İş sağlığı ve güvenliği’ konusunda personellerine eğitim verdi.

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde iş güvenliğini oluşturmak ve meydana gelebilecek iş kazalarına dair alınması gereken önlemler konusunda personellerini bilinçlendirmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi. Alanya Belediyesi İşyeri Hekimi Sultan Özgen, iş sağlığı ve temel ilk yardım konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Alanya Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Yangın ve Yüksekte Çalışma Eğiticisi Burcu Türker, çalışma mevzuatı, kimyasal, ergonomik, elektrik risk faktörleri, sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, temel yangın eğitimi, yüksekte güvenli çalışma gibi konuları içeren temel, periyodik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

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