Ellerindeki tarihi eserleri satmaya hazırlanırken yakalandılar Operasyonda 251 adet bronz sikke ile 30 adet obje ele geçirildi.

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda, 251 adet bronz sikke ile 30 adet obje ele geçirildi.

Kumluca İlçesi, Göksu Mahallesinde Y.A. ve E.A. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satma arayışında oldukları bilgisinin alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 251 adet bronz sikke ile 30 adet obje ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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