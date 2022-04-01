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Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak

DHA

Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak


Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA)Alanya Ultra Trail, yarın İskele Meydanı'nda 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor. Ultra atletlerin 76 km'lik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km'lik Taurus Mountain Marathon, 28 km'lik Keykubat Mountain Run ya da 17 km'lik Alaiye Short Trail yarışlarından birini tercih edeceği organizasyonda dünyaca ünlü patika koşucuları da parkura çıkacak.
Organizasyon öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, yarışa katılacak tüm atletlere ve organizasyonu takip edecek medya mensuplarına hoş geldin dediklerini belirtirken, bu yıl 34 ülkeden 703 sporcunun katılacağı Merrell Alanya Ultra Trail'in farkının doğa, deniz ve tarih olduğunu vurguladı. Kıldırgıcı, "Sea Sun Run (Deniz Güneş Koşu)" temasıyla gerçekleştirilen yarışın beşinci yılında geldiği noktadan çok mutlu olduklarını söyledi.
Alanya'nın spor turizmi olarak Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Merrell Alanya Ultra Trail gibi organizasyonları desteklemeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin gururlarından olan Ahmet Arslan'ın da bu organizasyonun öncüsü olması bizi çok mutlu ediyor.
Alanya; turizmi, tarımı, inşaat sektörü ve spor altyapısıyla ülkemizin en önemli yerleşimlerinden biri. En büyük amacımız, gençlerle bir araya gelmek ve onların spor yapabilmelerine olanak sağlamak. Merrell Alanya Ultra Trail gibi çok başarılı bir organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz."
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Güngörmüş ise dünyanın en önemli spor organizasyonu yerlerinden biri olan Alanya'da beşinci kez gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail'e destek verecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Alanya'daki spor organizasyonu sayısını artırmak adına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
"ORGANİZASYONUMUZ İSTİKRARLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Merrell Alanya Ultra Trail'in geldiği noktadan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Ahmet Arslan, medya mensupları ile şu bilgileri paylaştı:
"Türk sporuna hizmet etmek, atletizme ve özellikle patika koşularına olan ilgiyi artırmak için hayata geçirdiğimiz Merrell Alanya Ultra Trail'in ulaştığı konumdan dolayı çok gururluyum. Bu yıl 700'den fazla atleti Alanya'da ağırlayacak, bölgemizde turizm sezonunun nispeten daha erken açılmasını sağlayacağız.
Organizasyonumuzun bu kadar yüksek sayıları ulaşmasındaki katkıları için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, T.C. Antalya Valiliği'ne, T.C. Alanya Kaymakamlığı'na, T.C. Alanya Belediyesi'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Alanyalılara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye'nin en önemli uluslararası spor etkinliklerinden bazılarına imza atan Argeus Travel & Events'e ve yarışımızın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da isim sponsoru olan Merrell Türkiye'ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
Katılımcılar bu yıl da İskele Meydanı, Kızılkule, Alanya Kalesi, Tarihi Tersane ve muz bahçeleri gibi Alanya'nın simge noktalarının çevresinde koşacaklar. Onlara tarih ve doğal güzelliklerle dolu parkurlar sunacağız. Geçmişi ve parkur kalitesi ile kendi sınıfının fark yaratan yarışlarından biri olan Merrell Alanya Ultra Trail, 2022 yılında da sporculara hem eğlenceli hem de zorlayıcı bir yarış deneyimi sunacak."
"GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE KATILIMCI SAYIMIZI YAKLAŞIK YÜZDE 20 ARTIRDIK"
Organizatör Aydın Ayhan Güney ise basın toplantısında şöyle konuştu:
"Covid-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle geçtiğimiz yıl yabancı atlet sayısında beklentilerimizin üzerine çıkamamıştık. Bu yıl, katılımcı sayımızı 2021'e göre yaklaşık yüzde 20 artırdığımız için çok mutluyuz. 2021'de 24 ülkeden sporcular parkura çıkmıştı, bu yıl ise ülke sayımızı 34'e çıkardık. Bu durum, Merrell Alanya Ultra Trail'in patika koşusu dünyasında nasıl bir konuma yükseldiğini gösteriyor.
Yarışımız organizasyon ve parkur kalitesinin yanı sıra hava şartlarıyla sebebiyle de ultra trail yarışları arasında özel bir yere sahip. Çünkü Nisan ayının başında ultra maraton için bu kadar elverişli hava şartlarına sahip olan yarış sayısı çok az. Ayrıca bölgenin konaklama altyapısı da katılımcılara keyifli bir hafta sonu yaşatıyor. Merrell Alanya Ultra Trail'in gelecek yıllarda katılımcı sayısını 1.000'in üzerine çıkacağına da inanıyoruz. Çünkü hem yarış deneyimi hem de çevresel şartlar itibarıyla büyük bir potansiyele sahip."
"ULTRA TRAİL AİLESİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"
2021 yılında olduğu gibi bu yıl da organizasyonun isim sponsoru oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise şu açıklamaları yaptı:
"Ülkemizin en önemli koşu organizasyonlarından biri haline gelen Merrell Alanya Ultra Trail'e ilk kez geçtiğimiz yıl isim sponsoru olmuştuk. Bu iş birliğimizi 2022 yılında da sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de patika koşusunun öncü markalarından Merrell, yurtdışında da Skyrunner World Series gibi çok önemli ultra trail organizasyonlarına sponsorluk desteği veriyor.
Alanya'da 2022 yılında da Merrell'ın dünyaca ünlü atletleri yarışacak. Laia Montoya Garcia ve Aina Cusi Batlle, ultra trail dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. Ayrıca Merrell Türkiye koşu takımımız da parkura çıkarak yarışın kalitesini daha üst seviyeye taşıyacaklar. Hem koşu takımlarımız hem de sponsorluk desteklerimizle ülkemizde ultra trail ailesini büyütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Merrell Alanya Ultra Trail'in gelişimine katkı sağlamaya ve iş birliğimize farklı boyutlar katmaya devam edeceğiz. Katılımcı tüm sporculara başarılar dileriz."
Merrell OneTrail Kaptanı Özgür Tetik ise Türkiye'nin farklı noktalarında oluşturulan koşu grupları sayesinde ultra maratoncu sayısını artırmaya devam ettiklerini ve bu sayede patika koşusu branşının büyümesini sağladıklarını söyledi.
Dominika Stelmach, Marina Andresen ve Giorgio Pulcini gibi elit atletlerin yanı sıra Kemal Kukul, Alper Dalkılıç ve Ozan Emre Singer gibi ünlü Türk atletlerin de yarışacağı Merrell Alanya Ultra Trail'de dört parkurun da başlangıç ve bitiş noktası da İskele Meydanı olacak. Organizasyonun start saatleri ise şu şekilde:
06.30: Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)
06.30: Taurus Mountain Marathon (48 km)
09.00: Keykubat Mountain Run (28 km)
09.00: Alaiye Short Trail (17 km)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Açıklamalar (FOTĞRAFLAR)
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya ALİ DANAŞ
2022-04-01 13:46:09

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