Ramazan ayında fiziksel aktivite ve egzersiz tüyoları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Ramazan ayı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yoluyla kilo vermeye çalışan herkes için mükemmel bir fırsattır” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Ramazanda spor yapılır mı?” sorusuna yanıt verdi. Ramazanda oruç tutmanın egzersiz ve fiziksel aktivite yapmaya engel olmadığını belirten Doç. Dr. Akan Bayrakdar, ramazan ayında ne zaman ve nasıl spor yapmamız gerektiğini sıraladı. Ramazan ayında fiziksel aktivite ve egzersizden uzak durulması konusunda pek çok spekülasyon yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Egzersiz yaparken kan seviyelerinde ve kalp fonksiyonlarında azalma olduğu ve bağışıklık sisteminin zayıfladığına dair rivayetler mevcuttur. Fakat ramazan ayı dışında kalan 11 ayda fiziksel aktivite ve egzersiz ne kadar önemliyse, ramazan ayında da fiziksel aktivite ve egzersizin önemli olduğu unutulmamalıdır” dedi.



“Ramazan kilo vermek için mükemmel fırsat”

Oruç tutmanın ibadet olmasının yanı sıra sağlık için de faydalı olduğunu kaydeden ve bu yönde birçok bilimsel çalışmanın da mevcut olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bayrakdar, “Oruç tutmanın faydasını korumak ve artırmak için fiziksel aktivite yapılmalıdır. Fiziksel aktivitenin doğru zamanda ve uygun şiddette yapılması çok önemlidir. Ayrıca ramazan ayı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yoluyla kilo vermeye çalışan herkes için mükemmel bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivite yapan sağlıklı bireylerin ramazan orucu öncesi ve sonrası metabolik değişimleri incelenmiş; vücut ağırlığında anlamlı düşüşler, yağ kütlesinde azalma, LDL değerlerinde azalma, HDL değerlerinde artma ve kolestrol değerlerinde düşüş tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.



“İftardan sonra hareketsiz kalmayın, kilo almayı”

Araştırmacıların; 30 gün boyunca oruç tuttuğu halde fiziksel aktivite ve egzersiz yapmayan bireylerin, fiziksel zindeliğinde azalma meydana geldiğini işaret ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Bayrakdar, “Gün içerisinde beslenme ve sıvı tüketiminin olmaması, hatta çalışmayan insanlarda uykudan uyanmanın öğle saatlerini bulması, hareketsiz kalınan (inaktif) sürenin artmasına sebep olmaktadır. Oruç tutan insanların iftardan sonra da hareketsiz olmayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu durum kilo artışı ile sonuçlanabilmektedir. Düzenli aktivite yapan, fakat ramazan ayı boyunca spora ara veren bireylerin genel kondisyonlarında %30’a yakın kayıplar gözlemlenmekte ve oluşan bu kaybın tekrardan giderilmesi 56 haftayı bulabilmektedir. Ramazan ayında bilinçli şekilde spor yapmaya devam edilmelidir” dedi.



“İftardan hemen sonra egzersiz yapılmamalı”

Oruç tutan ve spor yapmak isteyen bireylerin iftardan sonra önce vücudun besin ve sıvı ihtiyacını karşılanması gerektiğini vurgulayan Bayrakdar, “İftardan hemen sonra egzersiz yapmak yerine vücudun ihtiyacı olan sıvı ve enerji gereksinimini tamamladıktan 23 saat sonra fiziksel aktivitenin yapılması tavsiye edilmektedir. Fiziksel aktivite yaklaşık 3060 dk. süre ile hafif veya orta şiddette olmalı ve kişiye özel planlanmalıdır. Fiziksel aktivite; metabolizmanın yavaşlamasını engelleyeceği gibi, formda ve sağlıklı kalmayı da sağlayacaktır. Ayrıca iftarda alınabilecek fazla kalorinin, kilo artışına neden olması engellenecektir. Fiziksel aktivite öncesi ve sonrasında yeterli sıvı alımı da oldukça önemlidir” diye konuştu.



“Ramazanda fiziksel aktivite ve egzersiz için 10 tavsiye”

Ramazanda fiziksel aktivite ve egzersiz tüyolarını sıralayan Bayrakdar, “ Fiziksel aktivite ve egzersiz iftardan önce yapılacaksa mümkün olduğu kadar güneş ışınlarına maruz kalmadan serin ortamlarda yapılmalıdır. Gündüz sıcak havalarda şiddetli ve yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda egzersiz yapmanın dehidrasyona sebep olacağı unutulmamalıdır. İftarı yaptıktan hemen sonra fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır. Çünkü iftardan hemen sonra vücudun tüm enerjisi yiyeceklerin sindirimine yönlendirilecektir. Fiziksel aktivite iftardan 23 saat sonra 3060 dakika arasında düşük ve orta şiddette yapılmalıdır. Ramazan ayında egzersiz rutininizi bir önceki ay ile aynı şekilde yapılması gerekmektedir. Şiddet, süre ve yoğunlukta herhangi bir artış yapılmamalıdır. İnsanlar, fiziksel aktivite öncesinde, esnasında veya sonrasında sağlıkları ile ilgili bir problemle karşılaşırsa mutlaka doktora başvurmalıdır. Özellikle fiziksel aktivite esnasında baş dönmesi, mide bulantısı, nefes almada zorluk veya göğüs ağrısı yaşarsanız aktivite derhal durdurulmalıdır. Uzun süre televizyon karşısında oturmak gibi fiziksel hareketsizlik süresi azaltılmalıdır. Fiziksel aktivite yapma imkânı bulunmuyorsa, mutlaka ev işleri ile uğraşılmalıdır. Oruç sırasında dehidrasyonu önlemek için iftar ve sahur arasında yeterli miktarda sıvı alımı unutulmamalıdır. “ açıklamalarında bulundu.

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