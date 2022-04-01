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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest’i gezdi

İHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest’i gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest festival alanını ziyaret edip stantları gezdi. Türkiye’de gördüğü en iyi bilim merkezinin Antalya’da olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Kafamda canlandırdığım bilim merkezinin çok ötesinde. Herhalde bugüne kadar gördüğüm en iyi bilim merkezi” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya DokumaPark’ta düzenlenen BilimFest festival alanı ile Antalya Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Çavuşoğlu’na gençler büyük ilgi gösterdi. Bakan Çavuşoğlu da gençleri kırmayıp onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Çavuşoğlu’na ziyaretinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti.
Ziyaret, Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı basın açıklaması ile son buldu.

“En iyi bilim merkezi”
Antalya Bilim Merkezi’nin bugüne kadar gördüğü en iyi bilim merkezi olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün öğleden sonrayı Antalya’mıza ayırdık. Salgın sebebiyle etkinliklerin çoğuna katılamamıştık, ertelenmişti. Çok etkilendiğim 2 alanı ziyaret ettik. Kepez Belediyesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanımızda açılışını yaptığı ayrıca Hakan Tütüncü uzun zamandır bilim merkezini bana anlatırdı. Ben canlandırmaya çalışıyordum ama bugün ziyaret edince kafamda canlandırdığım bilim merkezinin çok ötesinde herhalde bugüne kadar gördüğüm en iyi bilim merkezi oldu. Gençler özellikle çok ilgi gösteriyor. Milli teknoloji ürünlerimiz sergilendi. Özellikle savunma sanayi ile ilgili ürünlerimiz burada gençlere uzmanlarımız tarafından anlatılıyor. Çok etkilendim. Diğer taraftan diğer birimlerimiz tanıtılıyor” diye konuştu.

“Haftada 5 bin öğrenci”
Hakan Tütüncü’yü çalışmaları için tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, “Bilim Merkezi’ne haftada 5 bin öğrencinin geldiğini öğrendim. Burada insanların hayal ettiği her alanda hayallerini yapma imkanları veriliyor. Tüm teknolojiler ile ilgili bilgiler sunuluyor. Hakan başkanı gönülden tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler üniversitelerimizin desteği olmadan olmaz. Bugün bilim festivalinde özellikle Akdeniz Üniversitesi Teknopark var. Antalya’da 5 üniversite var. Teknopark firmalarının neler yaptığını da gördük. Benim içinde farklı bir ortam oldu. Bugün bu ortamı görünce dinlenmiş oldum. Gurur duydum” şeklinde konuştu.

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