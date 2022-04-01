Motosikletli saldırganların işyerini kurşunlama anı kamerada

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Alanya ilçesinde motosikletteki 2 kişi, cadde üzerindeki kuaför dükkanına tabanca ile ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinin önünde duran F.A., bacağından yaralanırken, 2 şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerinde motosikletle giderken bir kuaför dükkanına tabancayla kurşun yağdırdı. O sırada işyerinin önünde olan F.A., bacağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.A.´ya ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ile saldırınan ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletli saldırganlar, ateş ettikten sonra kalabalıkta izlerini kaybettirdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-04-01 22:29:40
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