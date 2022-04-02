Otizmli çocuklar ritimle sosyalleşiyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otizmli çocuklar, 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesiyle ritim dersi alıyor. Ritimle kasları gelişen ve sosyalleşen çocuklar, proje sonunda bir konser verecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü iş birliğiyle otizmli çocukların yer aldığı 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesi 2 ay önce başladı. Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan çalışma alanında bir araya gelen otizmli çocuklar, müzik öğretmenlerinden ritim eğitimi alıyor. Eğitimle kasları gelişen ve bir gruba aidiyet duygusunu hisseden çocuklar, aynı zamanda sosyalleşiyor. Müziğe 2 ayda ilgileri artan otizmli çocuklar, evlerinde de farklı aletlerle, öğrendiklerini tekrar ediyor. Çocuklarını eğitimlere getiren ailelere ise uzman psikolog tarafından psikolojik destek sağlanıyor. Gönüllü üniversite öğrencilerinin de destek verdiği eğitimin sonunda çocuklardan oluşturulacak koroyla konser verilmesi planlanıyor.

'PROJE 6 AY SÜRECEK'

Proje koordinatörlerinden Asım Ülker, çocukların projeyle birliktelik duygusuna kavuşmaya çalıştırıldığını söyleyerek, "Otizmli çocuklar ve ailelerimiz toplum tarafından dışlanıyor. Biz bu çocuklarımızı tekrar topluma kazandırmak istiyoruz. Otizmli çocukların yapabileceği birçok şey var. Bu doğrultuda 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje, 6 ay sürecek. Aileler çocuklarının gelişimine bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyor" dedi.

'RİTİMLE KENDİLERİNİ İFADE EDİYORLAR'

Çocuklarda gözlemlediği gelişimlerle çok mutlu olduğunu söyleyen gönüllü müzik öğretmeni Baran Çakıcı, "Ritimle hayata tutunuyor ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Daha önce böyle bir şey yapmadıkları için küçük kasları da gelişebiliyor. Evde de bardaklarla, oyuncaklarıyla uygulamaya devam ediyorlar. Hem beyin hem fizik, kas gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Çocukların bir gruba ait olması da sağlanıyor. Eğitimlere başladığımızdan bu yana müziğe ilgisi artan çocuklarımız oldu. Bazen evlerinde yaptıkları çalışmaların videolarını atıyorlar. Bu bizleri ve aileleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Ritim dersi alan çocuklardan Batuhan Turan, "Ablalarımla beraber müzik yapıyoruz. Çok eğleniyorum. Evde de tekrar ediyorum" dedi.

Alperen Akça ise müzik yaparken eğlendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-04-02 10:44:30



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