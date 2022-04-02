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Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Antalya’da gece saatlerinde vadiye düşen adam ekiplerin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı

İHA

Antalya'da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı. Şahsın polis ekiplerinin nasıl düştünüz sorusuna, "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" cevabı ise dikkat çekti.

Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Antalya’da gece saatlerinde vadiye düşen adam ekiplerin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı

Antalya’da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı. Şahsın polis ekiplerinin nasıl düştünüz sorusuna, “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” cevabı ise dikkat çekti.
Olay, Konyaatlı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan 20 metrelik Olbia vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde vadi kenarına dinlenmeye gelen Okan Aras (45) bir anda dengesini kaybederek, vadiden aşağıya düştü. Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu.

12 metrelik vince takılan basket sedye ile yukarı çekildi
Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın ekiplerden ilk isteği su oldu. Ekipler şahsı kurtarmak için adeta nefes kesen operasyon yaptı. Operasyonda ekiplerden önce bir tanesi beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı. İtfaiye ekibi böğürtlen dikenleri yüzünden şahsa ulaşmakta zaman zaman zorluk çekti. Olayı merak eden meraklı vatandaşlar ise sık sık video çekmeye çalıştı. Polis ekipleri şahısları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra ise şahıs ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket Sedyeye alınarak bir ekibin de eşliğinde yukarı çekildi.

""Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım"
Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın polis ekiplerinin 'oraya nasıl düştünüz' sorusuna "Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım" sözleri ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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