Antalya'da sahur vakti cinayet

Manavgat Sarılar Mahallesi Oymapınar Yolu üzerinde 25 yaşındaki genç silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Selim İyiol’un cansız bedeni ile karşılaştı. Şüphelileri büyük ölçüde belirleyen Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manavgat Oymapınar yolu, Manavgat Şelalesine 500 metre mesafede Sarılar Mahallesi Karayolları Kümeevleri mevkiinde Selim İyiol (25) isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerinin cinayet şüphelilerini büyük ölçüde belirlediği, yakalanmaları için çalışma başlattıkları bildirildi.

Oymapınar yolu üzerinde Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol’un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi.

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