Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından dövülen Şenız: Can güvenliğim yok

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, erkek arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla K.E. ve arkadaşları tarafından tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar (21), şüphelilerin serbest kaldıktan sonra kendisini tehdit ettiklerini belirterek, "Uzaklaştırma kararı da verilmedi. Can güvenliğim yok" dedi.

Olay, salı günü Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkisinde meydana geldi. K.E. ve yanındaki kız arkadaşları, Şenız Gülpınar ile konuşmak için buluştu. K.E. ile erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Şeniz Gülpınar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.E., Şenız Gülpınar'ı tokatlayıp, tekmeledikten sonra yerde sürükledi, defalarca karnına ve kafasına vurdu. 4 arkadaşıyla birlikte o anları kaydeden K.E. görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

ANLATMAMASI İÇİN TEHDİT

Dövdükleri Şeniz Gülpınar'ı kendi evlerine götüren şüpheliler, yaşananları kimseye anlatmaması için tehdit etti ve yaraları geçene kadar evde kalacağını söyledi. Şüpheliler, Şenız Gülpınar'ın telefonunu alıp, kimseyi aramaması için sim kartını da çıkarıp kırdı. Perşembe günü bir fırsatını bulup evden kaçan Gülpınar, jandarmaya giderek yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde Şenız Gülpınar'ı daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını, sonrasında sinirlerine hakim olamayıp dövdüğünü söyledi. 'Yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.

BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLER

Şüphelilerin, adli kontrolle serbest bırakılmalarının ardından kendisine ve annesine tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen Şenız Gülpınar, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Kendisini arkadaşı aracılığıyla konuşmak için çağırdıklarını, ırmak kenarında 1,5 saat yürüyüş yaptıklarını anlatan Gülpınar, "Bir anda üstüme saldırdılar. Beni bayıltıncaya kadar dövdüler. İlk başta hepsi birden saldırdı. Daha sonra K.E. ayrıca dövdü. Beni oradan tekrar eve getirdiler. Yaralarım geçene kadar bana bakacaklarını söylediler. Kimseye bir şey söylememem, şikayetçi olmamam için beni tehdit ettiler. Kimseyi aramamam için telefonumun sim kartını çıkarıp kırdılar" dedi.

ADLİYEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ TEHDİT MESAJLARI

Bir fırsatını bulup jandarmaya sığındığını anlatan Gülpınar, "Beni döverken hepsi videoya çekti. Telefonlarında bu kayıtların hepsi var. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımdan görüntüyü aldım. Telefonlarının incelenmesini istemiştim ama olmadı" diye konuştu.

Şüphelilerin serbest kalmasına çok şaşırdığını anlatan Gülpınar, "Adliyeden çıkar çıkmaz bana tehdit mesajları, ses kayıtları göndermeye başladılar. Her türlü küfrü ediyorlar. Bu mesajları bana attıkları yetmezmiş gibi, tanıdıklarıma hatta anneme kadar atıyorlar. Anneme, 'Kızını buradan al yoksa daha kötü şeyler olacak onu öldüreceğiz' diyorlar. Şimdi serbest dolaşıyorlar. Mahkeme uzaklaştırma bile vermedi. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-02 14:18:11



