Doğa, tarih ve denizin buluştuğu koşuda 76 kilometreyi tamamlayan sporcular belli oldu

Alanya Ultra Trail 2022'de 4 kategoride sonuçlar belli oldu. Doğa, tarih ve denizin buluştuğu koşuda 76 kilometrelik Alanya Ultra Trail’de erkeklerde birinci Fedrik Vancraeynest, kadınlarda Ezgi Akdesir birinci oldu.

'Deniz Güneş Koşu' temasıyla gerçekleştirilen doğa, tarih ve denizin buluştuğu patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail 2022’de sonuçlar belli oldu. 34 ülkeden 703 sporcunun start aldığı yarışlarda sporculara Alanya’nın tarihi yapıları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçeleri eşlik etti. Genel klasman ve kadınlarda dereceye girenler il protokolü tarafından ödüllerini aldı.

Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan 76 km’lik Merrell Alanya Ultra Trail’de erkeklerde Fedrik Vancraeynest birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci Vehbi Bekar üçüncü oldu. Kadınlarda 76 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan Ezgi Akdesir birinci olurken, Itır Atadiyen ikinci, Janet Cornelius üçüncü oldu.



“Gerçekten orada çok zorlandım”

28 kilometrelik Keykubat Mountain Run Genel klasmanda üçüncü olan Ezgi Kara, “Ben buranın doğasını çok sevdim. Alanya’ya geçen senede gelmiştim. Geçen yıl 17 kilometre koşmuştum, bu yıl bir üst seviyeye taşıyarak 28 kilometre koştum ve genel klasmanda üçüncü oldum. Böyle teknik ve zorlu parkurda üçüncü olduğum için çok mutluyum. En çok kumsal kısmı yordu. 20 kilometre civarı koşuyorsunuz, ondan sonra sizi kumsal bekliyor. Gerçekten orada çok zorlandım. Kumsaldan sonra kaleyi tekrar tırmanıyorsunuz. Benim için baya zorluydu” dedi.

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