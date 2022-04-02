Alanya Ultra Trail 2022´de ipi Fedrik Vancraeynest göğüsledi

ALİ DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu´nun 2022 yılı takvimlerinde yer alan patika koşusu yarışı Alanya Ultra Trail´in en uzun mesafeli parkurunda ipi göğüsleyen sporcu Belçikalı Fedrik Vancraeynest oldu.
Cumartesi sabahı erken saatte start alan sporcular; İskele Meydanı, muz ve narenciye bahçeleri, Alanya Kalesi, Tarihi Alanya Tersanesi ve sahil şeridinden geçtiler. Argeus Travel & Events ile Ahmet Arslan tarafından, Merrell Türkiye´nin isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun en uzun mesafeli yarışında ilk 3´ler şu şekilde oluştu:
Merrell Alanya Ultra Trail Genel Klasman İlk 3: (saat.dakika.saniye.salise)
1. Fedrik Vancraeynest (Belçika) 10.23.08.79
2. Cevdet Alyılmaz (Türkiye) 10.50.55.02
3. Vehbi Bekar (Türkiye) 10.55.22.47
Alanya Ultra Trail Kadınlar İlk 3:
1. Ezgi Akdesir (İsviçre) 11.47.53.98
2. Itır Atadiyen (Türkiye) 13.39.51.31
3. Janet Cornelius (Almanya) 13.55.18.75
Organizasyon kapsamında yapılan diğer üç yarışın podyumları ise şöyleydi:
Taurus Mountain Marathon Genel Klasman İlk 3:
1. Amir Ahmadbeigi (İran) 05.07.45.58
2. Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) 05.08.32.01
3. Hamidreza Goudarzi (İran) 05.11.44.28
Taurus Mountain Marathon Kadınlar İlk 3:
1. Megan Erspamer (Amerika Birleşik Devletleri) 05.40.52.76
2. Aina Cusi Batlle (İspanya) 06.04.12.86 (Merrell Atleti)
3. Valentyna Horban (Ukrayna) 06.11.35.20
Keykubat Mountain Run Genel Klasman İlk 3:
1. Artem Kuftyrev (Rusya) 02.38.47.98
2. Egor Gavrilov (Rusya) 02.46.37.19
3. Hossein Niroomandi (İran) 02.49.12.27
Keykubat Mountain Run Kadınlar İlk 3:
1. Laia Montoya Garcia (İspanya) 03.08.42.87 (Merrell Atleti)
2. Maria Kolpakova (Rusya) 03.57.52.68
3. Ezgi Kar (Türkiye) 04.05.10.79
Alaiye Short Trail Genel Klasman İlk 3:
1. Mehmet Aydıngör (Türkiye) 01.55.35.65
2. Natalia Gyurten (Rusya) 01.59.13.77
3. Enes Erol (Türkiye) 02.04.43.00
Alaiye Short Trail Kadınlar İlk 3:
1. Natalia Gyurten (Rusya) 01.59.13.77
2. Anna Gavrilova (Rusya) 02.15.06.74
3. Nataliia Blagonravova (Rusya) 02.21.41.67
İskele Meydanı´nda gerçekleştirilen ödül törenleri ise Alanyalılardan büyük ilgi gördü. Bölgede atletizm dolu bir Cumartesi günü yaşanmasını sağlayan Alanya Ultra Trail´de 34 ülkeden 703 sporcu yarıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Start anından detaylar
Yarıştan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Ali DANAŞ
2022-04-02 21:51:26
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