Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 3 kilometrelik takiple yakalandı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan Mehmet C. (39), 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde kontrol yapan polis ekipleri, 07 SJ 130 plakalı aracın sürücüsü Mehmet C.'yi durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Mehmet C., kaçmaya başlarken, polis ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletli polisler, araç sürücüsü Mehmet C.'yi, 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda Köroğlu Bulvarı üzerinde durdurarak yakaladı. Ekipler araçtan indirdiği sürücü Mehmet C.'ye kelepçe takarken, trafik polislerinden yardım istedi.

2.02 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen trafik polisleri, Mehmet C.'ye alkolmetreyi üfletirken, 2.02 promil alkollü çıktığı görüldü. Mehmet C.'ye alkollü araç kullanmanın yanı sıra ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ekipler tarafından yaklaşık 10 bin TL para cezası uygulandı. Ekipler, Mehmet C.'yi işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

'İNSANLAR DA BİZİM HAYATIMIZI TEHLİKEYE SOKUYOR'

Gazetecilerin görüntü aldığını gören Mehmet C., "Çek, çek, hayırdır ya. İyi çekin. Ne oldu bir trafik kontrolü ne var yani?" diye tepki gösterdi. Gazetecilerin "Neden kaçtınız? Alkollü araç kullanarak insanların hayatını tehlikeye sokmuyor musunuz?" sorusuna Mehmet C., "Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş. Gazeteci kardeş yeter artık, çekme. İyi çek, devletin polis memurunun kollarındayız iyi çek" diye yanıt verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

