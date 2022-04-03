Alanya Ramazan Meydanı kapılarını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Ramazan Meydanı kapılarını açtı

İHA

Alanya Ramazan Meydanı kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilmek zorunda kalınan Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte açıldı. 1 ay boyunca iftar sonrası vatandaşları ağırlayacak olan meydan ilk akşamında yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de meydanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı açıldı. Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak olan meydana ilk akşamında vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlanan Ramazan Meydanı’nı ziyaret etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, ardından meydanı gezerek incelemelerde bulundu.

“Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meydandaki gezisinin ardından sahneye çıkarak geleneksel hale getirilen Ramazan Meydanı’yla Ramazan ayının ruhunu yaşattıklarını belirtti. Başkan Yücel, “Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Ramazan Meydanı’nı bu akşamdan itibaren hizmetinize sunduk. Birbirinden değerli etkinliklerle sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan sonra saat 21.00’den itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Sahne performansı
Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, misafirlerine kapılarını Mehter Takımı ile açarken ardından Karagöz Ağaç Bekçisi adlı gölge oyunu sergilendi. Jonglör ve ateş gösterileriyle izleyenlere eğlenceli ve heyecanlı bir akşam yaşatılırken gece Cüneyt Güzel’in sahne performansıyla devam etti. Sevilen parçaları izleyiciler için seslendiren Güzel, sahne performansıyla izleyenlerden beğeni aldı.

İkram çeşmesine yoğun ilgi
Meydanda gösterilerin yanısıra Alanya Belediyesi’nin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edildi. Alana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de belli bir ücret karşılığında yararlanabilecek.

Ramazan Meydanı 7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklerle dolu
Belediye yanındaki Ramazan Meydanı’nda hem çocuklar hem de aileler için her akşam birbirinden ilginç programlar yer alıyor. Her gün ailecek izlenebilecek 7’den 70 herkese hitap eden Karagöz Hacivat Gölge Oyunları, Meddah Anlatıları, Kukla Performansları, Masallar, Orta Oyunları, Müzik ve Şiir Dinletileri; sihirbazların, tahta bacakların olduğu farklı dallarda sahne gösterileri ile renklendirilecek olan Alanya Belediyesi Ramazan Şenliği etkinliklerinde misafirler, Pamuk Şekeri, Osmanlı Macunu, Ramazan Şerbeti, Lokum Türk Kahvesi, Lokma Tatlısı gibi geleneksel tatlar ile karşılanıyor.
Ayrıca şenlik alanında kurulan stantlarda seramik, çini işleri, kaligrafi sanatı, el oyması kabak işleri gibi geleneksel el sanatlarını icra eden sanatçılar sanatseverler ile buluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 3 kilometrelik takiple yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 3 kilometrelik takiple ...
Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle ...
Polisten kaçan alkollü sürücüden inanılmaz sözler: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor, ne olmuş " Antalya'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 3 kilometre sonra yakalandı Kelepçelenip gözaltına alınan sürücü 220 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücüden inanılmaz sözler: ...
Korkuteli'nde 5 günde 372 ünite kan bağışı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde 5 günde 372 ünite kan bağışı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru ATB, Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı
YEREL HABERLER Domates fiyatında son 7 yılın rekoru ATB, Antalya ...
Alanya Ultra Trail 2022´de ipi Fedrik Vancraeynest göğüsledi
YEREL HABERLER Alanya Ultra Trail 2022´de ipi Fedrik Vancraeynest ...
Doğa, tarih ve denizin buluştuğu koşuda 76 kilometreyi tamamlayan sporcular belli oldu
YEREL HABERLER Doğa, tarih ve denizin buluştuğu koşuda 76 ...
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi ...
Antalya'da kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak makaron operasyonu
Manavgat'ta cinayet
YEREL HABERLER Manavgat'ta cinayet
İki grubun kavgasında sokakta silah sesleri yankılandı
YEREL HABERLER İki grubun kavgasında sokakta silah sesleri ...
Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından dövülen Şenız: Can güvenliğim yok
YEREL HABERLER Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından dövülen ...
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Antalya'da sahur vakti cinayet
YEREL HABERLER Antalya'da sahur vakti cinayet
Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi
YEREL HABERLER Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle ...
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: “Kendi soruşturmamı kendim yapacağım” Antalya’da gece saatlerinde vadiye düşen adam ekiplerin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla ...
Kontrolden çıkan ticari araç refüjdeki palmiyeye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan ticari araç refüjdeki palmiyeye ...
Konteyner satın almak isterken dolandırıldı
YEREL HABERLER Konteyner satın almak isterken dolandırıldı
Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
YEREL HABERLER Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 ...
Otizmli çocuklar ritimle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar ritimle sosyalleşiyor
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu öğrenildi Çarpmanın şiddeti ile 70 metre sürüklendiği belirtildi
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ...
Adliyeye sevk edilen husumetli ailelerden 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen husumetli ailelerden 8 kişi ...
Motosikletli saldırganların işyerini kurşunlama anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletli saldırganların işyerini kurşunlama anı ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Bilim Merkezi ve BilimFest’i gezdi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Bilim Merkezi ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.