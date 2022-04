Alanya Ramazan Meydanı kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilmek zorunda kalınan Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte açıldı. 1 ay boyunca iftar sonrası vatandaşları ağırlayacak olan meydan ilk akşamında yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de meydanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı açıldı. Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak olan meydana ilk akşamında vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlanan Ramazan Meydanı’nı ziyaret etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, ardından meydanı gezerek incelemelerde bulundu.



“Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meydandaki gezisinin ardından sahneye çıkarak geleneksel hale getirilen Ramazan Meydanı’yla Ramazan ayının ruhunu yaşattıklarını belirtti. Başkan Yücel, “Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Ramazan Meydanı’nı bu akşamdan itibaren hizmetinize sunduk. Birbirinden değerli etkinliklerle sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan sonra saat 21.00’den itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.



Sahne performansı

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı, misafirlerine kapılarını Mehter Takımı ile açarken ardından Karagöz Ağaç Bekçisi adlı gölge oyunu sergilendi. Jonglör ve ateş gösterileriyle izleyenlere eğlenceli ve heyecanlı bir akşam yaşatılırken gece Cüneyt Güzel’in sahne performansıyla devam etti. Sevilen parçaları izleyiciler için seslendiren Güzel, sahne performansıyla izleyenlerden beğeni aldı.



İkram çeşmesine yoğun ilgi

Meydanda gösterilerin yanısıra Alanya Belediyesi’nin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edildi. Alana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de belli bir ücret karşılığında yararlanabilecek.



Ramazan Meydanı 7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklerle dolu

Belediye yanındaki Ramazan Meydanı’nda hem çocuklar hem de aileler için her akşam birbirinden ilginç programlar yer alıyor. Her gün ailecek izlenebilecek 7’den 70 herkese hitap eden Karagöz Hacivat Gölge Oyunları, Meddah Anlatıları, Kukla Performansları, Masallar, Orta Oyunları, Müzik ve Şiir Dinletileri; sihirbazların, tahta bacakların olduğu farklı dallarda sahne gösterileri ile renklendirilecek olan Alanya Belediyesi Ramazan Şenliği etkinliklerinde misafirler, Pamuk Şekeri, Osmanlı Macunu, Ramazan Şerbeti, Lokum Türk Kahvesi, Lokma Tatlısı gibi geleneksel tatlar ile karşılanıyor.

Ayrıca şenlik alanında kurulan stantlarda seramik, çini işleri, kaligrafi sanatı, el oyması kabak işleri gibi geleneksel el sanatlarını icra eden sanatçılar sanatseverler ile buluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.