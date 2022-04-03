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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den ilçelerde budama ve aşı eğitimi

İHA

Büyükşehir’den ilçelerde budama ve aşı eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarıma yönelik desteklemeler ile ilçelerde çiftçilere uygulamalı budama ve aşı eğitimleri veriyor.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma ilkesiyle üretimde kaliteyi ve verimi arttırmak adına ilçelerde meyve ağaçlarına yönelik uygulamalı budama ve aşı eğitimi düzenliyor. Büyükşehir’in teknik personeli tarafından yerinde ve yüz yüze verilen eğitimler yoğun ilgi görüyor. Çiftçiler eğitim sonunda meyve ağacı budama eğitimi sertifikası alıyor.

Yangın mahallerinde yoğun ilgi
Uygulamalı budama ve aşı eğitimi ile Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Hocalı ve Taşağıl Mahallelerinde zeytin, nar, narenciye ve üzüm bağı ağaçlarında budamanın ve aşının nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildi. Eğitimde budamanın ve aşının amacı, uygulamanın zamanı, etkileri ve teknik uygulamalar hakkında üreticilere bilgiler aktarıldı. Yangından zarar görmüş ağaçların budaması konusu da anlatıldı. Eğitimin ardından 38 çiftçiye sertifika verildi.

“Bilinçlendik”
Taşağıl’ın özellikle narenciye yetiştiriciliğinde bölgenin öncü mahallelerinden biri olduğunu belirten Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Nail Arseven, “Büyükşehir Belediyemiz mahallemize kapalı devre sulama sistemini bizlerin hizmetine sundu. Şimdi de aşı eğitimi alma şansı bulduk. Eğitimle daha da bilinçlendik, sertifika sahibi olduk” dedi.

“Yanan ağaçların budaması gösterildi”
Hocalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez de, “Özellikle yangında zeytin ağaçlarımız zarar gördü. Tam anlamıyla yanmamış olan zeytin ağaçlarımızın nasıl budanacağını arkadaşlar bizlere detaylı bir şekilde anlattılar” dedi.

İki aşamalı eğitim
Serik’teki eğitime de ilgi yoğun oldu. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimlerde üreticiler hem teorik anlamda bilgilendi hem de budama ve aşılama tekniklerini yerinde inceledi. Döşemealtı ilçesinde de portakal, limon, elma, nar, ceviz ve zeytin ağaçlarında budama işleminin nasıl yapılacağı anlatıldı. Eğitimin sonunda ise üreticilere sertifika verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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