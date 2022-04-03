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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta 5 bin kişi aynı anda iftar açtı

İHA

Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'na kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde 5 bini aşkın vatandaşı ağırlarken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk iftar yemeğini kendisi dağıttı.

Manavgat’ta 5 bin kişi aynı anda iftar açtı

Manavgat Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’na kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde 5 bini aşkın vatandaşı ağırlarken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk iftar yemeğini kendisi dağıttı.
Manavgat Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi önünde iftar çadırlarında 5 bin kişilik iftar yemeği verildi. Ramazan ayının ilk iftarına, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan aylarını kutladı. Başkan Şükrü Sözen, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su dağıtımı yaptı.

“Önce dağıttı sonra kuyruğa girdi”
Mercimek çorbası, kavurma, pilav, salata, ayran ve tulumba tatlısından oluşan ilk iftar yemeğini uzun süre vatandaşlara kendi dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan ayının ilk gününde geleneksel hale getirilen iftar yemeğini vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, Ramazan ayı boyunca her gün Atatürk Kültür Merkezi önünde, 9 mahallede ise belirli günlerde kurulacak iftar çadırlarında halkla buluşacaklarını söyledi. Sözen, daha sonra vatandaşlarla birlikte kuyruğa girip yemeğini aldı ve iftarını yaptı.

“İmkanlarımızı paylaşıyoruz”
İmkanları paylaştıklarını belirten Sözen, "Belediyemizin imkanlarını tüm halkımızla paylaşmak bizim vazifemiz. Bu yüzden her yıl Ramazan çadırı oluşturup lokmamızı paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle halkımızla iftarlarda birlikte olamamıştık. Burada huzurlu bir ortam var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını birlik, beraberlik içinde geçirmekten son derece mutluyuz. Ramazan ayında Atatürk Kültür Merkezi önünde her gün 5 bin kişiye iftar verirken aynı zamanda da 9 büyük mahallemizde de kuracağımız iftar çadırlarımızla halkımızla buluşup kucaklaşacağız. Özellikle böyle özel ve kutsal günlerde bir arada olmanın, o havayı teneffüs etmenin ayrıcalığı bir başka. Böyle bir atmosferi de yaşamak bizleri de son derece mutlu ediyor” diye konuştu.

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