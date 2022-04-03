Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler



ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir grup balıkçı, avlanmak için çıktıkları Beldibi açıklarında 100 kiloluk orkinos yakaladı. Balıkçılar, balığı 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ton balığı olarak da bilinen ve yetişkinlerinin boyu 4 metreye, ağırlığı da 800 kiloya kadar ulaşan orkinos yavrusu, Antalya'da balıkçılara zor anlar yaşattı. Antalyalı bir grup balıkçının, Beldibi Mahallesi açıklarına attıkları oltaya dev bir balık takıldı. 2 saat 50 dakika mücadele veren balıkçılar, 2 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki orkinosu güçlükle tekneye çıkardı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, balıkçılar "Babayı buraya aldık, baba burada. 2 saat 50 dakika, alet bu" diyerek paylaşımda bulundu. (DHA)FOOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-04-03 17:18:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.