Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1



Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Joao Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Candeias (Dk. 90+1 Ahmet Gülay)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Sabo (Dk. 76 Fabricio), Gedson Fernandes, Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf), Tyler Boyd (Dk. 63 Boldrin), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)

GOLLER: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (P) (Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Rizespor)

SARI KART: Phiri (Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

Karşılaşmanın öncesinde 2'nci Lig'den bu yana Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın 300'üncü maçına çıkmasından dolayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Karaca'ya üzerinde isminin yazdığı 300 sırf numaralı forma hediye etti.

9'uncu dakikada orta sahada gelişen Alanyaspor atağında sağda pas isteyen Candeias topla buluşunca ileri koşu yapan Emre Akbaba'ya bekletmeden pasını aktardı. Ceza alanı çaprazında topla buluşan Emre çizgiye kadar ilerleyerek yönünü kaleye çevirdi. Ceza sahasına girerek burada rakibi Gebson'u da geçen Emre sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

12'nci dakikada Alanyaspor ileride baskıyla kazandığı topta, Tayfur sert vurdu. Savunmadan dönen topu önünde bulan Novais'in şutu az farkla auta gitti.

17'nci dakikada korner vuruşu ile başlayan Alanyaspor atağında ortayı çift yumrukla uzaklaştıran kaleci Gökhan'ın uzaklaştırdığı top yine ceza sahasına göndü. Ceza sahasındaki boşta kalan topa gelişine sert vuran Fatih'in şutunu Gökhan uzanarak iki hamlede kurtardı.

22'nci dakikada sol kanatta Efecan'ın müdahalesiyle yerde kalan Gebson'un pozisyonunda maçın hakemi Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı. Ceza sahası sol çaprazının taç çizgisine yakın noktasında topun başına geçen Gebson direkt kaleyi düşündü. Gebson'un uzaktan yaptığı şut üst direğe çarparak auta çıktı.

41'inci dakikada gelişen solda topla buluşan Cemali ceza sahasına girdiği sırada Efecan'ın kayarak müdahalesinin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler ise pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada penaltı hazırlıkları sürerken VAR odasının uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu değerlendiren Meler penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

49'uncu dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontratağında topu kazanan Bolasie hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Marafona uzanarak topu kornere tokatladı.

60'ıncı dakikada Alanyaspor'un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Novais kale önüne yükseltti. Pozisyonun ardından Alanyasporlu futbolcuların topa yükselen Ponck'un eline çarpan top olduğu itirazları üzerine VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, pozisyonda elle müdahalenin olduğunu belirleyerek penaltı noktasını işaret etti. Beyaz noktada topun başına geçen Efecan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

66'ncı dakikada Rizespor'dan Gebson'un sol çizgide kullandığı taç atışıyla başlayan oyunda Bolasie topu arka kale direğine yükseltti. Burada topla buluşan Cisse'nin vuruşu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70'inci dakikada başlangıç vuruşunda dönen topla orta sahada başlayan Rizespor atağında Gebson'un ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie bekletmeden sert vurdu. Topa uzanan Marafona güçlükle kornere çeldi.

72'nci dakikada Alanyaspor ceza sahası önünde kalabalık şekilde baskı yapan ve topu Tayfur'dan kapan Rizespor'da Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-04-03 18:13:58



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