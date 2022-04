Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) tabancayla öldürdüğü iddia edilen D.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Manavgat Oymapınar Yolu'nda dün sabah saat 05.00 sıralarında öldürülen Selim İyiol'un cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Ekipler, cinayet şüphelisinin birçok suçtan kaydı bulunan D.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler ,9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı olan A.Ö.'nün katil zanlısı D.Ç. ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Otomobil ile kaçmaya çalışan B.E. ile A.Ö., fiziki takibin ardından yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli D.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-03 18:18:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.