

Mithat ABAKAN Ömer KARÇA / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9'uncu Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, 123 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla gerçekleştirildi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyona, yerli ve yabancı 123 sporcu katıldı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut verdi. Maratonda Ulusal kategorilerde yarışan sporcular 82 kilometre, uluslararası kategoride yarışan elit erkekler 99 kilometre, elit kadınlar ise 82 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Maraton, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

SALGIN DÖNEMİNDE BİSİKLET ÜRETİMİ ARTTI

TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde bisiklet sporunun önemli bir ivme kazandığını ifade etti. Müftüoğlu, "Dünyada fabrikalar bisiklet yetiştiremiyorlar. Sektörde çok önemli atılımlar oldu. E-bike denilen yeni bisiklet modeli ortaya çıktı. Bu bisiklette insanlar sıraya girmeye başladı. Salgın süreci, bisikletin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. İnsanlar toplu taşımadan kendilerini korumak için işe bisikletle gidip gelmeye başladı" dedi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2022-04-03 18:54:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.