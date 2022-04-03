Bülent Korkmaz: “Bireysel hatalara yorum yapmak istemiyorum” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkma: “Çok kolay penaltı verdik”

Alanyaspor deplasmanından mağlup ayrılan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Artık bireysel hatalara yorum yapmak istemiyorum. Çok kolay bir penaltı verdik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda A. Alanyaspor’a 21 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İlk 20 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Birebirleri yapamadık. Bire birde kademeye geçemedik. Dolayısıyla ilk 20 dakikayı oynayamadık. 20 dakikadan sonra daha etkili olmaya başladık. İkinci yarı ise daha iyi oynadık” ifadelerini kullandı.



“Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor”

Çok kolay bir penaltı verdiklerini vurgulayan Korkmaz, “Artık bireysel hatalara yorum yapmak istemiyorum. Çok kolay bir penaltı verdik. 20'dan sonra oyundan kopmadık. Mücadelemize devam ettik. İstediğimiz oyunu ikinci yarıda oynadık. Bundan sonraki maçlarda bu oyun bunu devam ettirmemiz lazım, Çünkü lig iyice kısaldı. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor. Artık bundan sonra Konya maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

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