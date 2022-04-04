Yolcuyla tartışıp ‘Şoförden olmayanlar insin’ diyen şoför: “Geldiğimde otobüs bomboştu” Denetimli halk otobüsü şoförü Süleyman Konca: “Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış, benden olanlar da inmiş” Yolcularla tartışan ve ‘Şoförden olmayanlar insin aşağıya’ sözleriyle yolcuları gülme krizine soktu

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyu uyardıktan sonra yolcularla tartışan ve ‘Şoförden olmayanlar insin aşağıya’ sözleriyle duyanları adeta şoke eden halk otobüsü şoförü Süleyman Konca, yaşlı bir kadın yolcuyla tartıştığını belirterek ‘Şoförden olmayanlar insin’ dedim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış” dedi.



İzleyenlerin ağzını açık bırakan olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yıldır şoförlük yapan Süleyman Konca idaresindeki denetimli halk otobüsünde yaşlı bir yolcu, otobüs durduğunda ön kapıdan inmek istedi. Konca, yaşlı adama ön kapıdan inmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Konca’nın üslubunu bazı yolcular sert bulurken, otobüs içerisinde tartışmalar yaşandı. Sinirlenerek aracı durduran Konca, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Kimsenin inmemesi üzerine Konca, otobüsü bırakıp başka bir otobüsle bölgeden ayrıldı.

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