Yolcu otobüsünde 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları Adıyaman’dan Antalya’ya gelen bir yolcu otobüsünün içerisinde bir yolcuya ait 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 04.15 sıralarında Gazipaşa İlçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adıyaman’dan giden bir yolcu otobüsünde tütün tespit köpeği ile yapılan bagaj kontrolünde İ.A. isimli şahsa ait 7 çuval, her çuval içerisinde 6 paket ve her pakette 6 kilogram olmak üzere toplam 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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