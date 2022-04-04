ALKÜ’de iş birliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi ile karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda düzenlenen protokol törenine, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ile Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş katıldı. Protokol, Gölhisar Kaymakamlığı, Gölhisar Belediye Başkanlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında Kibyra Antik Kenti tanıtım ve markalaşma çalışmaları çerçevesinde; Kibyra Antik Kenti kazıları esnasında ve daha öncesinde elde edilmiş, eserlerin kültür turizmine dayalı hediyelik eşya ölçülerinde tasarlanması ve üretilmesi çalışmalarını düzenliyor. Protokolde ayrıca, Kibyra Antik Kentinin tanıtımını hedefleyen festival ve sanatsal etkinliklerin organizasyonlarında kurumlar, sanatsal sergi ve etkinliklerin düzenlenmesi noktasında karşılıklı iş birliği içinde olabilecek. Öte yandan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrenci ve personeli kimlik kartının ibraz edilmesiyle proje ile üretilen, Kibyra Antik Kenti’ne ücretsiz giriş yapabilmesinin yanında yapacak oldukları hediyelik eşya alımlarında indirimden yararlanabilecek. Protokol töreninin ardından Rektör Kalan, Kaymakam Kadir Ulusoy ile Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş’ı ALKÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, iş birliği içinde birlikte güzel çalışmalara yapacaklarını ifade etti.

Törenin ardından Rektör Kalan, Kaymakam Ulusoy ile Sertbaş’a Alaiye’den Alanya’ya adlı kitabı hediye etti.

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