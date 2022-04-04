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İnce bağırsağı karın cildine yapışan hasta, operasyonla sağlığına kavuştu

DHA

İnce bağırsağı karın cildine yapışan hasta, operasyonla sağlığına kavuştu


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 2018 yılında geçirdiği göbek fıtığı ameliyatından sonra şiddetli karın ağrısı çeken ve ince bağırsağı karın cildine yapıştığı belirlenen Nurten Sert (63), 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.
Manavgat ilçesinde Nurten Sert, 10 yıl arayla geçirdiği iki fıtık ameliyatının ardından şiddetli karın ağrısı ve karın cildinde akıntı şikayetiyle birkaç kez hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde bu durumun ameliyat dikiş yerlerinden kaynaklamış olabileceği belirtildi. Fakat Sert'ın karın ağrısı şikayeti artınca sorunun bağırsaklar nedeniyle yaşanmış olabileceği belirtilerek, Antalya'ya sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi, hastanın ince bağırsaklarının top haline gelerek daha önce yapılan fıtık ameliyatında kullanılan yamaya yapıştığını belirledi.
İnce bağırsakları karın cildine açılarak ince bağırsak içeriği (dışkı) dışarıya akan hasta, acil ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatta yapışık ve top haline gelen ince bağırsaklar birbirinden ayrılarak 25 santimlik kısmı çıkarıldı. Sert, sağlığına kavuştu.
'YEME-İÇMESİNDE GERİLEME OLMUŞTU'
Operasyonu yapan Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın ince bağırsaklarının karın içinde yapışık ve iltihaplı bir küme yaptığını belirlediklerini ifade ederek, "En önemlisi de 2018 yılından bu yana bağırsakları karın cildine açılmış ve ince bağırsak içeriği dışarı çıkıyordu. Bu durum, hastayı rahatsız ediyordu. Karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastanın büyük abdest alışkanlığında bozulma ve yeme-içmesinde gerileme olmuştu" dedi.
Yapışan ince bağırsağın birbirinden ayrılmazsa, hastanın hayatının geri kalanının 'Kısa Bağırsak Sendromu' denilen 80 santimlik ince bağırsakla ve damardan gıda takviyesiyle geçirme riski olabileceğini ya da ince bağırsak nakli gerekebileceğini belirlediklerini kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Bu nedenle çok hassas ve dikkatli bir operasyon gerçekleştirmek zorundaydık" diye konuştu.
'TESPİH TANESİ GİBİ DİZMEYE ÇALIŞTIK'
Ameliyatta hastanın ince bağırsağının karın cildine yapışan bütün noktalarını ayırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Çakır, şöyle devam etti:
"Ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü. Bu sürede bütün ince bağırsakları tespih tanesi gibi dizmeye çalıştık. Daha sonra cilde uzanan kısmını karın ön duvarıyla birlikte çıkararak, yaklaşık 25-30 santimlik ince bağırsak kaybıyla ve karın ön duvarına yama koymadan operasyonu başarıyla bitirdik. Hastamız artık taburcu aşamasına geldi. Yeme-içme fonksiyonları düzeldi. Ameliyat öncesi karın ağrısı şikayeti geçti. En önemlisi de karın cildindeki o görüntü; ince bağırsak içeriğinin dışarı çıkmasından kurtuldu."
'SIK RASTLANAN BİR DURUM DEĞİL'
İnce bağırsak yapışıklığının rastlanılan bir durum olduğunu ancak Nurten Sert'teki gibi ileri düzeyde yapışıklığın pek sık görülmediğini vurgulayan Doç. Dr. Çakır, "Hastanın bu durumu daha önce geçirdiği fıtık ameliyatlarından kaynaklanmış. Daha önceki ameliyatlarında yamalar kullanılmış. Bazen bu yamalar bulunduğu ortamdan karın içerisine yönelebilir, ince bağırsaklar yamaya birleşip, bir futbol topu gibi tüm bağırsakları sarabilir. Bu da ciddi enfeksiyonlar oluşturup karın cildine açılabilir" ifadelerini kullandı.
'ALLAH, HERKESTEN RAZI OLSUN'
Yaşadığı sıkıntıları anlatan Nurten Sert ise daha önce geçirdiği fıtık ameliyatından sonra karın cildinde akıntı başladığını söyledi. İnce bağırsaklarının yapıştığını öğrendiğinde 'Allah, nasıl verirse öyle olur' diye düşündüğünü ifade eden Sert, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Devletime, Tuğrul hocaya, ekibine, hastaneye teşekkür ederim. Allah, herkesten razı olsun" dedi.
'2'NCİ AMELİYATTAN SONRA AKINTI BAŞLADI'
Nurten Sert'in kızı Berna Vural, annesinin ilk göbek fıtık ameliyatını 10 yıl önce, ikincisini 2018 yılında olduğunu belirterek, "İkinci ameliyatından sonra karnından sürekli akıntı gelmeye başladı" dedi. Sesi titreyen ve gözleri dolan Vural, birkaç kez özel hastanelere başvurduklarını, doktorların bu durumun ameliyat dikişlerinden kaynaklı olabileceğini söylediklerini kaydetti.
'GÜZEL BİR AMELİYAT OLDU'
Annesinin şikayetleri artınca ilçedeki devlet hastanesine başvurduklarını söyleyen Vural, şunları söyledi:
"En son başvurduğumuz devlet hastanesindeki doktor bağırsaklarında problem olabileceğini ve ağır bir ameliyat geçirebileceğini söyleyerek bizi Tuğrul Hocaya yönlendirmişti. Ama annem hastane fobisi yüzünden gitmek istemedi. Ancak son dönemde karın ağrısı artınca dayanamadı ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Tuğrul Hoca ve ekibi, yaptıkları tetkikler sonucu ameliyattan önce bize neler olabileceğini anlattı. Bağırsaklarının dışarıda olabileceğini, torba takılabileceğini söylediler. Bu bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Çok üzüldük ama şükürler olsun, güzel bir ameliyat oldu. Çok mutlu olduk. Tuğrul hocaya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2022-04-04 12:25:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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